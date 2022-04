Mikel Ayestaran, tras estar en Bucha: "Muchos ancianos también han muerto congelados en sus casas"

Lo visto y lo reportado por los periodistas se puede describir con un genocidio en toda regla. Gente como Mikel Ayestaran ha sido testigo de esas calles llenas de cadáveres. El periodista que está cubriendo la guerra desde Kiev ha explicado en 'Herrera en COPE' más detalles sobre estas trágicas instantáneas. "Lo que nos hemos encontrado ha sido destrucción y muerte. También algunos civiles atemorizados tras haber sido presos de los enemigos durante seis meses. Tenían orden de no poner ni un pie en la calle porque los podían disparar. La ciudad de Bucha es clave porque a los tres días de comenzar la guerra fue aquí donde las tropas rusas sufrieron una importante emboscada de camino a Kiev, donde perdieron cerca de 70 tanques".

"Es otro tipo de destrucción. Hay barrios enteros destruidos, pero otros no. Es muy difícil fijar los ojos en una parte que no esté afectada, pero hay zonas donde no es tan brutal. En los puntos donde se han producido combates no se ha respetado ninguna línea roja", ha explicado Ayestaran.

También ha explicado cómo se está produciendo la recogida de estos cadáveres: "Desde que se retiraron las tropas rusas, los servicios de emergencias van con una furgoneta blanca recogiendo los cadáveres. Hay gente con la bolsa de la compra, maniatados. Hay personas que parecen haber sido víctimas de mortero o de artillería. Los cuerpos los llevan a una fosa que han fijado cerca de una iglesia. También van de casa en casa buscando en los sótanos, porque muchos ancianos han muerto congelados en sus casas".

En medio de todo este dolor, Ayestaran ha señalado que los entierros se están produciendo en cualquier parte: "También están enterrados en los parques infantiles. Es el caso de María Sarapova, que murió en el banco de un parque donde sigue su bolso con sus pertenencias y ella fue enterrada allí mismo".

Por último, se ha centrado en otra imagen que deja la guerra: la multitud de perros abandonados que ladran sin cesar, convirtiendo los ladridos en el ruido de fondo que se intercala con el de las escavadoras de los enterradores: "Impresiona el amor de este pueblo por sus mascotas. Se escuchan perros de fondo que llegan desde todos los lados, un sonido que te impresiona porque es el dolor también de estas mascotas".