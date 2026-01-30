José Antonio Maldonado, meteorólogo: "Hace años que no se veía esto; seguimos con el invierno pero desde el domingo entrará un nuevo frente con precipitaciones fuertes en estas zonas"

El tiempo "absolutamente invernal" se instala en España. Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', el meteorólogo José Antonio Maldonado ha confirmado a Carlos Herrera que la situación meteorológica en la Península seguirá marcada por el frío y la lluvia. Desde Santa Cruz de Tenerife, donde disfruta de un "tiempo bueno", Herrera ha recibido un pronóstico poco alentador para el resto del país, que Maldonado ha calificado como de invierno puro y duro.

Según el experto de 'ElTiempo.es', hoy entrará por el norte una masa polar ártica que provocará precipitaciones en la península y en Baleares. Se esperan fenómenos tormentosos en Galicia, que podrían ir acompañados de granizo por la tarde. La nieve hará acto de presencia en gran parte de la mitad norte, no solo en zonas de montaña, con una cota que bajará desde los 1.200 hasta los 800 metros. A pesar de que las temperaturas máximas no serán excesivamente bajas, la sensación será "muy desapacible".

EFE Crecida del río Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin, este miércoles en Córdoba

Para el sábado, la situación atlántica se mantendrá con el paso de nuevos frentes. Las precipitaciones predominarán en el tercio norte y en Baleares, con nieve en todas las zonas montañosas de la mitad norte a partir de los 700 o 1000 metros. El domingo, con el comienzo del mes, un nuevo frente frío traerá más lluvias, que podrían ser fuertes en las regiones Atlánticas y acompañadas de tormenta.

La próxima semana, más de lo mismo

El pronóstico a largo plazo no ofrece ninguna tregua. José Antonio Maldonado ha sido claro al respecto: "la semana que viene, de lunes a domingo, da la pinta de que es lo mismo que esta". Se esperan lluvias intermitentes, chubascos fuertes sobre todo en el noroeste, nieve en las alturas y rachas fuertes de viento.

El tiempo sigue absolutamente invernal, hacía años que no se veía" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Esta continuidad del mal tiempo ha llevado a Maldonado a sentenciar que "el tiempo sigue absolutamente invernal, hacía años que no se veía", subrayando la excepcionalidad de este episodio de frío y precipitaciones que afecta a casi todo el territorio peninsular y a Baleares, mientras que Canarias se mantiene al margen.

más claves del tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares por el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa polar marítima. Esta situación dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, de las que solo se librará el extremo sureste peninsular.

Los mayores acumulados de lluvia se registrarán en Galicia y sus zonas aledañas, con alta probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo. La nieve también hará acto de presencia en amplias áreas de la mitad norte, y la cota podría descender hasta los 800 o 1.000 metros al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península. El viento será moderado en general, pero alcanzará intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte de la vertiente atlántica, Alborán y en gran parte de la meseta sur y del tercio oriental. No se descartan rachas huracanadas en cotas altas de las sierras del sureste. En Canarias, por su parte, se esperan vientos moderados y cielos nubosos en el norte.