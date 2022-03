Herrera, sobre la nueva ESO: “Conseguir que los niños inocentes de hoy, sean adultos sanchistas mañana”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es miércoles, es marzo del 2022 y esta mañana vamos a volver a poner el termómetro al problema más acuciante que tenemos ahora mismo en el país. Y me dirá usted, pues es difícil saber cuál es el más acuciante porque tenemos varios, y algunos problemas que son sordos a largo plazo: la deuda, la educación, tantas cosas..., sí, sí.

Vayamos a lo grave del momento, bueno, pues la fiebre de la inflación. A las 9 de la mañana se publica el IPC adelantado de marzo y veremos qué ha pasado con los precios. La última entrega estaba en 7,6 de seguir con la progresión, no se descarta que superemos los dos dígitos, hombre no inmediatamente ahora, pero si dentro de no demasiado. La previsión de Funcas es un 8,6.

Y ya veremos porque lo que tiene a la economía tensionada, a la sociedad soliviantada, es la carestía de la vida, que no entiende ni de izquierda purpurina, ni de política champagne que es para lo que estaba diseñado el gobierno de PSOE y Podemos. Para eso, para imponer una agenda oculta que esconde un proyecto de ingeniería social, de dimensiones colosales, que ya viene desde hace unos años pero que ahora está en culminar.





LA ESO





Ahí está el nuevo currículum de la ESO que ayer fue aprobado en el Consejo de Ministros y del que habrá que dar cuenta el día de hoy, porque es un crimen contra futuras generaciones, es lo que le decía planes retardados pero muy graves. La nueva ESO, la enseñanza sanchista obligatoria, da igual no saber nada de Filosofía, desaparece el peligroso Sócrates no vaya que nos preguntemos cosas y tengamos dudas y nos meta ideas inadecuadas en la cabeza. Y que desaparezca el estudio cronológico de la historia para que os saltéis a Colón, a los Reyes Católicos, al descubrimiento de América, la Revolución Francesa… que eso desaparece para que penséis que los padres fundadores de la patria son Largo Caballero, Zapatero, Sánchez, La Pasionaria; que no sepáis nada de Santo Tomás, de la Reconquista, de Sócrates, da igual, de Platón, da lo mismo, Aprobaréis el curso si sois buenos estudiantes de la nueva formación del espíritu nacional y os santiguáis ante el retrato de Sánchez, sí, sí, bueno, dame tiempo. El cambio de currículum educativo en la ESO forma parte de un abrumador proyecto de ingeniería social que empapa la nueva Ley de Educación, ‘Lolailo’, la de Isabel Celaá. Se trata de anular Humanidades, teledirigir la conciencia, asentar el pensamiento único, conseguir que los niños inocentes de hoy sean adultos sanchistas mañana, todos como Adriana Lastra sin estudios y sin trabajo pero fe ciega en el Gran Timonel. Y digamos no es una medida aislada, es un parte de un todo muy inquietante, es que resulta tremendo cómo se quiere acabar con el futuro de una generación a la que se quiere adocenada mediante los planes de estudio, el PSOE y Podemos han arrasado la Educación, están por el analfabetismo funcional y en eso llevan la colaboración de muchos profesores. Sí, sí, usted, que me está escuchando, que de esto no dice nada; y muchos padres, usted también; no todos los padres que hay padres que han elevado protestas e impugnaciones ante esta barbaridad. Pero bueno, es que le quitan el problema de que el niño venga con un suspenso, no habrá suspenso,