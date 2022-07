Luis del Val: “El gobierno Pimpinela expone sus diferencias y continúa amarrado a los sillones ministeriales"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la 'pelea' PSOE-Podemos y la Ley de Memoria Democática que el Gobienro ha aprobado con el apoyo de Bildu:

Lucía Galán y Joaquín Galán son hermanos, y han vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo como Dúo Pimpinela. Su gran éxito, que arranca en el decenio de los ochenta, se debe a incorporar a las canciones ciertos elementos teatrales, riñas de enamorados, lenguaje popular, en fin, que se ponían a cantar y parecía que se ponían a discutir. Bueno, pues me he acordado de ellos al ver a doña Yolanda, muy seria, diciendo que debían tener una reunión de urgencia los miembros del Gobierno formado por PSOE y Podemos. Tenemos un gobierno Pimpinela, que sale al escenario y expone sus diferencias de criterio, y sigue vendiendo discos, o sea, continúa amarrado a los sillones ministeriales. Es tan urgente la reunión pedida por doña Yolanda, que todavía no se ha convocado, y es que esto del tiempo es muy subjetivo, y urgente puede ser antes de una semana, de la misma manera que para un sastre la semana próxima siempre ha querido decir dentro de quince días.









El dúo Pimpinela del Gobierno va a interpretar la bonita canción que lleva por título “Ni contigo, ni sin ti, tienen mis males remedio”, esta vez sin estar a acompañados al piano por nadie, porque al pianista igual lo reservamos para presentar la Memoria Democrática, que va a ser redactada por una partida, llamada partido Bildu, que siente gran admiración por los asesinos etarras que mataron a Miguel Ángel Blanco a quien se le rendirá homenaje el próximo domingo, en un acto donde el alcalde socialista de Ermua, ilustre tonto contemporáneo, intentó que su hermana no pudiera hablar, porque claro, en un homenaje a Miguel Ángel Blanco, celebrado en un estadio municipal que se llama “Miguel Ángel Blanco”, ¿qué pinta aquí Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco? Se debió preguntar el alcalde. Y es que empiezas de dúo Pimpinela, y resulta que asociaciones de víctimas del terrorismo, viendo que los Pimpinela de Podemos y PSOE forman el Trío de la Bencina Histórica para poder explicarnos que el que le pegó dos tiros en la cabeza al secuestrado Miguel Ángel Blanco era un valiente gudari, y te sales del espectáculo. Van a redactar la Memoria Democrática, pero les juzgará la Memoria a secas, sin apellidos, porque es tan inútil retorcer el pasado, como estúpido organizar el futuro.

