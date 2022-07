Luis del Val: “Nombran a Yolanda Díaz ministra de Sanidad y, a los dos días, no queda un enfermo en España”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el concepto adaptado por el Gobierno “contrato fijo discontinuo”:





Ayer pasé un rato algo confuso, porque unos decían que los datos del paro eran extraordinarios y, otros, que no. Como soy más de letras que de ciencias, le pregunté a mi amigo Agustín Pérez Baz, que es asesor fiscal, y me explicó lo del contrato fijo discontinuo, que es un contrato laboral indefinido, pero que permite que el trabajador esté en el paro hasta que lo vuelvan a llamar. Es decir que, estadísticamente, por ejemplo, todos los trabajadores de las fábricas de turrones que ahora están en el paro, no cuentan, si tienen un contrato fijo discontinuo. A mí Yolanda Díaz no me caía ni bien ni mal, pero este descubrimiento me llena de admiración hacia ella. Nombran a Yolanda Díaz ministra de Sanidad y, a los dos días, no queda un enfermo en España, porque todos seríamos personas sanas discontinuas. ¿Y nadie caería enfermo? Sí, pero seguiría siendo una persona sana discontinua. Vamos, que aquí la única alternativa a persona sana discontinua sería estar muerto, que es una situación fija y continuada.

Este gran descubrimiento de este Gobierno deslumbrante lo deberíamos proyectar sobre toda la sociedad. Que el marido es algo rijoso, y le da por echar una cana al aire, de vez en cuando, pues sería un esposo fiel discontinuo. Que la esposa sale algo pendón, pues nada de adúltera y esas cosas feas, sino esposa fiel discontinua. En el plano político el cambio sería tan brutal como satisfactorio, porque los componentes de la larga ristra de ladrones, estafadores, prevaricadores y corruptos pasarían a denominarse políticos honrados discontinuos. Es más, dados los tiempos que se avecinan, y teniendo en cuenta que Pedro I, El Mentiroso, ha aumentado la deuda de España en 300.000 millones de euros, y que sólo los intereses, que van a subir, nos dejaran más ahogados que una hormiga en un jacuzzi, urge que tomemos medidas urgentes para paliar el crecimiento de la pobreza, esas medidas valientes que este Gobierno adopta, sin que le tiemble el pulso. Nada de pobreza solemne, pobreza de precariedad o exclusión por pobreza, que suenan a largas filas de indigentes, esperando comida. Nada de eso. La solución es denominar a estas personas “prósperos discontinuos”. Se acabó el problema. Luego se quejarán de que el Gobierno no afronta las dificultades.





