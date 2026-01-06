Puri: "Tengo un acuario de 300 litros y todos los años meto un Belén de cerámica dentro con los peces y todos los pastorcillos"

El programa 'Herrera en COPE', conducido por Alberto Herrera, ha abierto sus micrófonos a los oyentes para hablar sobre una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad: los belenes. Los 'Fósforos' han compartido las versiones más llamativas y originales que montan en sus casas, demostrando que la creatividad no tiene límites a la hora de representar el nacimiento.

El testimonio más sorprendente ha sido el de Puri, mujer de un camionero que escucha el programa junto a su marido. Ha contado que en su casa la tradición va más allá de lo convencional, ya que instala el misterio en un lugar insólito. "Tengo un acuario de 300 litros, y todos los años meto un belén de cerámica dentro", ha explicado, añadiendo que los propios peces del acuario "serán los pastorcillos".

Además de su belén acuático, Puri ha compartido su truco para ahorrar tiempo. Cansada de montar y desmontar el nacimiento tradicional, optó por una solución drástica: "lo pegué con cola". Ahora lo guarda montado en el garaje y simplemente lo coloca en la entrada de casa. También ha mencionado con humor que tiene una figura de un "Meonet", un muñeco que simula estar orinando.

Belenes con historia y guiños actuales

Otras historias han transportado a los oyentes a diferentes épocas, como la de Elvira, que en los años 50, con solo 16 años, suplió la falta de figuras usando un fuerte de indios y americanos: los indios hacían de pastores y tres americanos a caballo eran los Reyes Magos. En su particular montaje, "el indio Jerónimo lo puso del rey Herodes", ha recordado.

Belén de Altura

La modernidad también se cuela en los belenes. Carmen, que tiene "siete u ocho" en casa, ha relatado cómo su hijo de tres años cambió a los Reyes Magos por un dinosaurio. Por su parte, Paloma, seguidora del Atlético de Madrid, ha confesado que en su belén nunca falta una figura muy especial: "el Cholo es mi pastor, con él nada me faltó", en referencia a una pequeña estatua del entrenador.

La anécdota más hilarante ha sido la de Ana, cuyo marido, tras una cena copiosa, tuvo que usar un belén a tamaño natural en un pueblo de Extremadura para hacer sus necesidades. La situación culminó cuando una niña que pasaba con su familia exclamó al oír los ruidos: "mira, papá, mira, papá, hoy caganés", confundiéndolo con la tradicional figura catalana.

La creatividad de los oyentes ha dejado otras ideas singulares, como un nacimiento hecho con dientes dentro de una prótesis dental o el belén dinámico de Juan, que va moviendo las figuras a diario hasta que, pasados los Reyes, aparece una figura del Nazareno para anunciar la proximidad de la Semana Santa.

Todas estas historias demuestran que la tradición de los belenes está más viva que nunca y se adapta a los nuevos tiempos, incorporando elementos de la cultura popular y del día a día de las familias. Desde figuras del mundo del deporte hasta personajes de ficción, cualquier elemento es válido para dar un toque personal a la representación del nacimiento. Lo importante, como han dejado claro los 'Fósforos', es mantener el espíritu de la Navidad a través de una costumbre que une a generaciones.

El belén de O Tilo tiene características únicas

Así, aunque un dinosaurio sustituya a los Reyes Magos o los peces de un acuario se conviertan en improvisados pastores, el núcleo de la historia permanece inalterado. Cada uno de estos originales montajes no deja de ser un homenaje al nacimiento de Jesús en Belén, un evento que, como narra la tradición, tuvo lugar en un humilde establo. La creatividad popular, por tanto, no busca reemplazar la historia, sino encontrar nuevas formas de contarla y hacerla propia.