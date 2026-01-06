La imagen de la captura de Nicolás Maduro, ataviado con un chándal gris de una conocida marca, gafas oscuras y unos grandes cascos, no solo se ha hecho viral, sino que ha desatado un inesperado fenómeno de consumo. Tal y como ha analizado la periodista Marta San Miguel en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', la prenda se ha agotado por completo en el mercado.

Un regalo con doble lectura

San Miguel ha explicado en el espacio radiofónico, conducido por Jorge Bustos, la carga simbólica que puede tener una prenda como esta. Para los adultos, un chándal puede ser considerado "un disfraz, una apología", especialmente cuando se regala en enero.

En este sentido, la periodista reflexiona sobre la dualidad del gesto, ya que, según afirma, "regalar un chándal en enero es regalar una intención". Por ello, se pregunta por la reacción de quienes hayan recibido el modelo Nike tech gris que vestía Maduro: "Habrá quien haya pedido enseguida el ticket de devolución para no equiparar su estética con la del presidente de Venezuela, pero también habrá quien busque en el mercado este modelo para llevarlo".

La colaboradora de COPE ha recordado que no es la primera vez que una prenda se convierte en un símbolo. Ha sucedido antes con "las flores en el pelo, el pañuelo palestino al cuello o los chalecos acolchados", elementos que, al igual que este chándal, adquieren un significado que trasciende la moda.

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses

Para la periodista, es evidente que hay prendas que están cargadas de connotaciones y el caso del chándal de Maduro, cuyo conjunto asciende a 230 euros, es un claro ejemplo. Desde ahora, esta prenda tiene "una ideología", concluye San Miguel.

El origen de la imagen: una operación militar de madrugada

La viral fotografía de la detención es el resultado de una intervención militar llevada a cabo por las fuerzas de élite Delta Force de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero, la operación comenzó con bombardeos sobre Caracas, culminando con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Horas más tarde, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó los hechos, calificando la intervención como un éxito rotundo.

Alrededor de las dos de la mañana, hora local, los estruendos de explosiones y bombardeos rompieron la calma en Caracas.

El corresponsal de COPE en Venezuela, Jorge Benezra, fue uno de los primeros en informar de la situación: 'He podido sentir estruendos muy fuertes, como ciertas explosiones'. Benezra añadió que varios testigos presenciaron "destellos de luz, de donde probablemente hubo algún estallido". Una vecina de la capital, Mariana, describió el "susto tremendo" vivido, explicando que inicialmente pensaron que eran fuegos artificiales, pero pronto se dieron cuenta de que "algo que ya estaba en preaviso estaba sucediendo".

EFE Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA este sábado, en Nueva York

La respuesta del Gobierno venezolano no se hizo esperar. Poco después de los ataques, emitió un comunicado denunciando una "gravísima agresión militar por parte de los Estados Unidos". El Ejecutivo informó de que los bombardeos habían afectado zonas civiles y militares, decretando el "estado de conmoción exterior" y movilizando a las instituciones de defensa. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó el despliegue inmediato de las fuerzas armadas, calificando la incursión como "el ultraje más grande que ha sufrido el país", atribuyéndola a la "insaciable codicia de nuestros recursos".