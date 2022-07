Luis del Val: “Lo del Falcon a Nueva York es una idea brillante, creo que le ha faltado algo de programación"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el viaje deIrene Montero “y sus amigas” a Nueva York:

Reconozco que, en este programa, solemos ser muy constreñidos y avarientos en elogiar a Pedro Sánchez, pero hay algunas iniciativas suyas que resultan deslumbrantes, y que no podemos obviar. Casi me había olvidado de la excursión, pero esta mañana, al contemplar, en la sección de Álvaro Martínez, de ABC, el selfie de Irene Montero y sus amigas en Times Square, me he percatado de la gran inteligencia de Pedro I, El Mentiroso, al cederles el Falcon para que fueran a Nueva York. Hay que descubrirse, porque cumple dos objetivos: primero, no hay nada mejor para desmarxistizar a un comunista que llevarlo a la Roma Imperial del siglo XXI, donde se asienta el más genuino lodo capitalista. Y, segundo, que cediéndoles el avión presidencial comienza una etapa de reeducación gubernamental, que podríamos denominar la falconización de Podemos.

Lo de la OTAN, y el aumento de inversión en Defensa los tiene mustios y alicaídos. Ya estaban molestos, porque con el terrorismo de Putin en Ucrania, lo de la paz y el desarme quedaba tan extemporáneo como si te pones a hablar de callos, en el velatorio de un tipo al que han cosido a puñaladas en el vientre. Por si faltaba algo viene lo de la OTAN, que es como ofrecerle al que ha estado a punto de morir ahogado un vaso de agua para que se reponga. Y Sánchez sabe muy bien que una cosa es el maltrato y, otra, la tortura. Lo del Falcon a Nueva York es una idea brillante, pero creo que le ha faltado algo de programación: un dry Martini en el Waldorf, que, desde allí casi se puede ir a pie hasta Radio City, y un alojamiento en el Essex House, porque en el comedor de desayunos puedes contemplar las ardillas de Central Park. Me imagino que la próxima será Ione Belarra y sus amigas, y, la última, Yolanda Díaz, que podrá mantener un diálogo con las centrales sindicales neoyorkinas, y, luego, irse a comer con sus amigas al Eleven Madison Park, donde el menú degustación sólo cuesta 240 dólares. Que la última en falconizarse sea doña Yolanda azuzará la guerra interna de Podemos, lo que permite a don Pedro dormir tranquilo. Todo eso lo ha urdido pensando en nosotros, porque así puede descansar por las noches y despertarse fresco para trabajar por nuestra felicidad. La falconización es una idea magnífica. Tezanos debe de estar emocionado.