Iñaki Anasagasti: "A Zapatero se le va a complicar la vida por la detención del Pollo Carvajal, que ha cantado la traviata; su impunidad empieza a resquebrajarse"

El histórico dirigente del PNV, Iñaki Anasagasti, ha afirmado con rotundidad que la situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero puede cambiar drásticamente. En una entrevista en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, el exsenador ha asegurado que "a Zapatero se le va a complicar la vida por la detención del Pollo Carvajal, que ha cantado la traviata". Anasagasti considera que, a raíz de las revelaciones del exjefe de inteligencia de Chávez en Estados Unidos, "su impunidad empieza a resquebrajarse".

El detonante: el caso Plus Ultra

Las declaraciones de Anasagasti llegan en un momento en que el nombre de Zapatero resuena con fuerza en la investigación del caso Plus Ultra. La aerolínea hispanovenezolana recibió un polémico rescate de 53 millones de euros en 2021 por parte del Gobierno, que la consideró "estratégica" pese a su limitada flota. La reciente detención de dos altos cargos de la aerolínea y del empresario Julio Martínez, una persona muy vinculada al expresidente, por presunto blanqueo de capitales, ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Zapatero.

La sombra de la sospecha se alargó después de que el comisionista de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, afirmara en el mismo programa que Zapatero estuvo detrás del rescate. Según Aldama, el expresidente acudió al Ministerio de Transportes para "exigirle" a Ábalos que se realizara la operación, transmitiendo que "el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer".

Las informaciones publicadas apuntan a que los investigadores consideran a Julio Martínez como un posible "testaferro de Zapatero" y que el expresidente mantuvo reuniones con él en lugares "sin cobertura" y se comunicaba mediante un móvil de prepago. A esto se suma que las hijas de Zapatero, según ABC, borraron el perfil de su empresa de redes sociales tras verse salpicadas por el caso.

Una relación enturbiada por Venezuela

Anasagasti, nacido en Venezuela e hijo de exiliados, relató cómo su relación con Zapatero, a quien conoce desde 1986, se fue "enturbiando" por la postura del Gobierno socialista ante el régimen de Hugo Chávez. El exsenador ha criticado duramente el papel de Zapatero, a quien define no como un mediador, sino como "un blanqueador de una dictadura, y un lobista".

El exdirigente del PNV recordó la designación de Raúl Morodo como embajador en Venezuela, una persona que, según le confesó el entonces ministro Moratinos, "pidió Cuba pero le tuvimos que dar Venezuela". Morodo y su hijo acabaron siendo condenados por corrupción tras hacer "negocios con el petróleo". Anasagasti ha afirmado que, por su conocimiento de la realidad venezolana, se convirtió en una figura incómoda para el Gobierno y que Zapatero "se negó a hablar" con él en reiteradas ocasiones. "Cuando una persona se niega, algo tienes que ocultar", ha deducido.

El sorprendente giro de Pedro Sánchez

Anasagasti también ha desvelado un episodio revelador sobre el actual presidente del Gobierno. Según su relato, durante el funeral de Txiki Benegas, antes de ser presidente, Pedro Sánchez se le acercó y le confesó su malestar con la situación en el país caribeño. "Oye, Iñaki, sé de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que acabar con el gobierno de Hugo Chávez", le dijo Sánchez, añadiendo: "No estoy de acuerdo con lo que está haciendo Zapatero, y esto es una dictadura".

Este posicionamiento contrasta, para Anasagasti, con la actitud de Sánchez ya en la Moncloa, como cuando se negó a recibir a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, durante su gira por Madrid. Para el exsenador, este cambio evidencia la influencia que Zapatero todavía ejerce en el PSOE y en el Gobierno en lo que respecta a la política con Venezuela.