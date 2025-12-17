Antonio Naranjo, sobre la posibilidad de que la Policía esté "blindando" a Zapatero: "Es muy delicado, plantea la existencia de una parapolicía que protege a los malhechores"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE' la información que apunta a la existencia de una supuesta policía paralela que protegería al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al actual presidente, Pedro Sánchez. La sospecha, publicada por 'The Objective', surge a raíz del 'caso Plus Ultra' y sugiere que una operación de la UDEF buscaba en realidad desactivar una investigación más profunda de la UCO contra Zapatero.

Una 'cloaca' a las órdenes de Zapatero

Según ha explicado Naranjo, esta tesis supondría que "dentro de la Policía Nacional pervive una cloaca, por decirlo de alguna manera, a las órdenes de Zapatero". Esta estructura estaría formada por mandos que obedecen a antiguos cargos de Zapatero y de Bono, con un comisario general retirado como figura clave con influencia sobre la actual dirección de la Policía Nacional.

El objetivo de esta supuesta trama sería doble: por un lado, proteger al propio Zapatero y, por otro, proteger a Pedro Sánchez. Naranjo ha señalado que esta parapolicía "cuidaría y protegería a, en fin, a los presuntos malhechores", y se habría visualizado en el intento de adelantar a la UCO con una operación de la UDEF para blindar al expresidente.

Sintonía de intereses entre presidentes

El periodista ha destacado la "sintonía" que esta protección explicaría entre ambos líderes socialistas. Naranjo ha recordado que los intereses comerciales de Zapatero "siempre han ido de la mano, y esto es un hecho cronológico, de una secuencia de decisiones diplomáticas internacionales y geopolíticas de Pedro Sánchez". Ha puesto como ejemplo ámbitos como Marruecos, Venezuela o China.

Me parece muy delicado como para afirmarlo y darlo por supuesto" Antonio Naranjo Periodista

A pesar de la gravedad de las informaciones, Antonio Naranjo ha mostrado cautela. "Me parece muy delicado como para afirmarlo y darlo por supuesto", ha declarado, si bien ha añadido que "hay que indagar en ello ante la posibilidad cierta de que se haya producido esa sintonía de intereses políticos y quizá económicos intercambiados entre el expresidente y el presidente del gobierno".

Herrer Antonio Naranjo, periodista

La trama de Acento y otros medios

Finalmente, Naranjo ha recordado que "The Objective no es el único" medio que ha publicado sobre ello. Ha hecho referencia a un artículo de Jesús Cacho en Vozpópuli "que daba el listado de nombres incluso". Según el periodista, estas informaciones relacionan a "personas similares en distintas épocas de Zapatero y de Sánchez, ubicadas a la vez en el partido socialista, en La Moncloa o en una consultora que todo el mundo conoce, que se llama Acento".