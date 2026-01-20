Fran Vicente, psicólogo en Cruz Roja: "Hay familias que piensan que aquí pueden tener acceso a la información más rápido; se sienten más seguras cerca del dispositivo"

Desde el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, el psicólogo de Cruz Roja, Fran Vicente, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' el estado del dispositivo de atención a los familiares de las víctimas del accidente. Tras una noche que ha sido "relativamente tranquila", la mayoría de los familiares están regresando a este punto de encuentro tras descansar en los hoteles habilitados. No obstante, unas 50 personas decidieron pasar la noche en el centro cívico, prefiriendo permanecer en el lugar a la espera de noticias.

Soporte emocional y necesidades básicas

En total, se ha atendido a 300 personas entre el dispositivo de Adamuz y el de la capital cordobesa. El trabajo de los especialistas, según ha detallado Vicente a Jorge Bustos, se centra en "hacer de soporte emocional, de contención emocional, y sobre todo de cubrir necesidades básicas", como facilitar la carga de un móvil o atender cualquier crisis de ansiedad.

Fran Vicente, psicólogo en Cruz Roja

El psicólogo ha subrayado la importancia de respetar la intimidad, afirmando que los amigos y familiares "son al fin y al cabo quien mejor puede acompañar en este momento", por lo que el papel de los voluntarios es "respetuoso" y "en un segundo plano".

Se sienten más seguras, más acompañadas estando cerca del dispositivo" Fran Vicente Psicólogo de Cruz Roja

Sobre el motivo por el que medio centenar de personas han preferido la incomodidad del centro cívico a un hotel, Vicente explica que es una reacción lógica. "Hay familias que piensan que aquí pueden tener más acceso a la información", aunque no sea necesariamente así. La razón de fondo es que "se sienten más seguras, más acompañadas estando cerca del dispositivo, porque piensan que aquí va a llegar la información antes que a cualquier otro sitio".

La preparación de los voluntarios ante el drama

El personal de Cruz Roja "está muy entrenado" y realiza "muchos simulacros e información a lo largo del año" para afrontar situaciones de este calibre. Sin embargo, el psicólogo ha reconocido ante la crudeza de las imágenes que "al final la realidad supera a la ficción" y el impacto emocional también les afecta directamente a ellos.

Para gestionar la dureza del momento, los voluntarios "trabajamos en binomio, siempre en pareja". Este método, explica Vicente, no solo busca proteger a las familias, sino también "cuidando a nuestros compañeros", que en cualquier momento pueden verse "desbordados" por una "conexión" personal con la tragedia, "porque tengamos hijos, porque tengamos una hermana mayor, cualquier cosa".