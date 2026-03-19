"El gasto medio de los españoles en Semana Santa superará los 500 euros, pero más de la mitad no viajará. La intención sería desembolsar un 13 por ciento más que el año pasado"

La previsión de gasto de los españoles para la Semana Santa ha sido uno de los temas analizados en el programa 'La Linterna' con Expósito, durante la sección de Clases de Economía con el periodista Iván Alonso. Según los datos que maneja el observatorio CTLEM, la intención de gasto medio en nuestro país se situará en los 538 euros, lo que representa un 13% más que en las mismas fiestas del año pasado.

La mitad de los españoles, en casa

Sin embargo, el dato más revelador que ha ofrecido la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' es que el 56% de los españoles ha declarado que no tiene intención de viajar. La razón principal es clara, tal como ha señalado la periodista: "el motivo principal es la situación económica personal", una realidad que frena las expectativas de ocio de más de la mitad del país, como refleja este análisis sobre cuántos españoles no viajarán por falta de dinero.

El 50% no viajará en Semana Santa y el motivo principal es la situación económica personal"

Turismo de Castellón Playa de la Concha de Oropesa del Mar

A pesar de ello, la encuesta también señala que quienes no viajan también gastarán dinero durante el periodo vacacional, aunque sea una cantidad menor y en sus propias ciudades.

El turismo nacional, la opción preferida

En cuanto al 44% que sí viajará, el desembolso medio ascenderá a 856 euros, casi 900. De este presupuesto, unos 370 euros se destinarán a alojamiento y 170 euros a transporte. La inmensa mayoría de ellos, como ha detallado la experta, se quedará en España: "8 de cada 10 españoles que viajarán en Semana Santa optará por destinos nacionales", una cifra que el informe de CTLEM eleva hasta el 84%.

Dentro de las fronteras, el turismo rural es la opción más elegida, con un 40% de preferencia, seguido muy de cerca por el turismo de playa (37%). Por edades, los adultos entre 40 y 44 años muestran mayor inclinación por la playa (46%), mientras que el turismo rural es el favorito para los mayores de 55 a 64 años (57%). La elección del transporte también es clave, y las incidencias pueden provocar grandes pérdidas, como la posibilidad de que el AVE a Málaga no se restablezca para Semana Santa.

Europa Press Tren AVE de Renfe

La inflación condiciona las vacaciones

Pilar García de la Granja ha concluido que el gasto aumente un 13% no se debe a que los españoles tengan más dinero, sino a que el encarecimiento generalizado lo condiciona todo. "Todo ha subido", ha afirmado, explicando que ya es más caro un hotel, una casa rural, la gasolina o los billetes de avión, que son "imposibles". Esta situación se suma a otros factores externos que pueden trastocar los planes, como el conflicto en Oriente Próximo que afecta a los viajes.