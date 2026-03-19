"Una buena solución para evitar pagar 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche, que es cuando llegamos a casa del trabajo, son las minicentrales nucleares"

Los ataques cruzados a instalaciones energéticas entre Israel e Irán han provocado un auténtico terremoto en los precios de la energía. El petróleo se ha disparado por encima de los 110 dólares el barril y el gas ha llegado a incrementar su precio un 30% en una sola jornada, un escenario que ya se refleja en las bolsas europeas con caídas superiores al 2% en el IBEX 35. Esta situación, que los mercados temen por la consideración de las plantas gasistas como objetivos militares legítimos, anticipa una Semana Santa con los carburantes y la luz más caros desde la invasión de Ucrania, con un coste para llenar el depósito que no para de crecer tal y como se puede analizar en este audio.

Para analizar el nuevo panorama energético y sus consecuencias, el experto en energía Antonio Aceituno ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, donde ha desgranado las claves de esta nueva crisis energética. Aceituno ha explicado por qué estos ataques influyen de manera tan directa en los precios a pesar de que España no se abastece principalmente del combustible de esa zona.

Petróleo y gas, en jaque

En cuanto al petróleo, el experto señala que el techo de los 138 dólares que se alcanzó con la guerra de Ucrania está de nuevo en el horizonte. "Cada día que pasa, por el estrecho de Ormuz, le resta al mercado unos 10 millones de barriles diarios, y eso va drenando las reservas", ha explicado. Los mercados, según Aceituno, manejan una ventana de 45 días: si el conflicto se prolonga más allá, "se van a empezar a impacientar".

Alamy Stock Photo Mujer encendiendo una lámpara de pie en una sala de estar oscura.

Pero la mayor preocupación del analista no está en el precio del crudo, sino en el margen de refino, el coste de convertir el petróleo en diésel o gasolina. "Del margen de refino nunca se ha hablado porque era residual, pero ahora se ha disparado cerca del 50% desde que comenzó este conflicto", ha advertido. La razón es que China e India, temerosas de que no les llegue el crudo, ya han cortado las exportaciones de productos refinados.

Respecto al gas, Aceituno ha indicado que la clave no es la subida puntual, sino la señal que envían los mercados a largo plazo. La prueba es que los futuros de gas para 2027 se han alzado un 20%, lo que indica que los precios altos van a perdurar. Según sus palabras, el mercado ha pasado a una nueva fase: "El mercado ya no cotiza la incertidumbre, cotiza el daño en las infraestructuras".

El mercado ya no cotiza la incertidumbre, cotiza el daño en las infraestructuras"

Este temor se fundamenta en el papel de Qatar, que exporta el 20% del GNL mundial. Aunque Europa solo recibe un 10% de ese gas, el verdadero riesgo es que el polo asiático "pueda apretar el botón de aprovisionamiento de gas y ello se traduzca en una guerra de precios por Europa", ha detallado el experto. Una situación especialmente delicada si se tiene en cuenta que las reservas de gas europeas se encuentran a un preocupante 30% de su capacidad, con la obligación de alcanzar el 90% para el 1 de noviembre.

¿A cuánto llegará la gasolina?

La consecuencia directa para el bolsillo de los ciudadanos es clara. Antonio Aceituno ha sido tajante al afirmar que, si la situación persiste, el precio del diésel podría alcanzar los 2,5 euros el litro. "Si esto sigue así, 2 euros y medio el litro de diésel, seguro", ha sentenciado. Ha insistido en que esta subida tiene dos motores: el precio del crudo y, sobre todo, los márgenes de refino disparados por el temor de los gigantes asiáticos. El análisis completo de esta predicción se puede encontrar en 'La Linterna'.

Alamy Stock Photo Una mujer repostando gasolina en una gasolinera de bajo coste de Ballenoil.

Toda esta escalada de precios llega mientras se está a la espera de conocer las medidas antiinflacionistas del Gobierno, que según los analistas podrían "quedarse cortas". En este contexto, la posibilidad de bajar los impuestos a los carburantes es una de las opciones que se han puesto sobre la mesa para aliviar la carga sobre los más de 30 millones de conductores en España.

El debate nuclear sobre la mesa

Como postdata al análisis, Aceituno ha puesto sobre la mesa el debate de las centrales nucleares. El experto ha recordado que hemos electrificado nuestras vidas, pero que cuando se va el sol en España, el precio de la energía se dispara desde cero hasta los 150 euros megavatio hora. Para evitar esta dependencia, el experto lo tiene claro: hay que buscar una fuente de energía de base barata.

Una buena solución para evitar pagar 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche son las minicentrales nucleares"

La solución, en palabras del propio Aceituno, pasa por una alternativa concreta: "Una buena solución para evitar pagar 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche, que es cuando llegamos a casa del trabajo, son las minicentrales nucleares". Una propuesta con la que, según el experto, se podría poner freno a los picos de precios que encarecen la factura de la luz durante las horas de mayor demanda.