La trascendencia política y jurídica del accidente en Adamuz que desgrana José Antonio Zarzalejos: Es el fracaso de uno de los emblemas del desarrollo nacional"

El periodista José Antonio Zarzalejos apunta a la falta de inversión en el mantenimiento ferroviario y critica la comparecencia de Sánchez tras el siniestro

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos.
Escucha el 'Sexto Sentido' con José Antonio Zarzalejos del martes 20 de enero

Publicado el

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha afirmado que la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz tiene una importante trascendencia política y jurídica

Zarzalejos ha pedido que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios publique su informe con independencia y ha criticado las versiones que califican el suceso de "extraño" o "raro", considerándolas cortinas de humo a las que "acostumbra, por cierto, Óscar Puente". Para el periodista, la causa es clara: "Si no fue un fallo humano, fue un fallo técnico en las vías o en el tren".

Falta de inversión y la deuda de Adif

Zarzalejos se inclina por la hipótesis de un fallo derivado de una gestión deficiente, apuntando a que "el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria es deficiente por escasa inversión". Esta situación, según ha explicado, compromete directamente al Ministerio de Transportes y a Adif Alta Velocidad, un ente público que acumulaba pérdidas de 215 millones de euros a septiembre del año pasado y una deuda de 20.000 millones.

Este escenario supone, en palabras del periodista, "un juicio muy severo sobre el fracaso de uno de los emblemas del desarrollo nacional", en referencia al AVE. Considera que los principales atributos de la alta velocidad en España, como la "seguridad, puntualidad, comodidad y conectividad, se están diluyendo". Según Zarzalejos, con el accidente del pasado domingo, estos valores "han entrado en barrena".

Críticas a la comparecencia de Sánchez

El periodista también ha criticado la rápida comparecencia de Pedro Sánchez, a la que ha calificado de "innecesaria" y sin "información cualificada". 

Pedro Sánchez durante la comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz, Córdoba

Ha recordado que en los "países de cultura democrática", los portavoces en estas tragedias son los profesionales de emergencias como la Guardia Civil o los bomberos, y no los políticos. "Cuando no hay nada que decir sustantivo en tragedias como esta, los políticos, o al menos determinados políticos, debieran darse mousse y aliviarnos con su ausencia", ha sentenciado.

