Christian Villanueva, experto en defensa: "Si limpiaran de minas Ormuz no abrirían el estrecho porque los drones son extremadamente baratos"

Al cumplirse la tercera semana de la guerra en el Golfo Pérsico, el régimen de Irán resiste la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel más de lo que se esperaba. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos y el experto en Defensa, Christian Villanueva, han analizado una situación que mantiene en vilo la estabilidad económica mundial.

Escúchalo en Podcast Christian Villanueva, editor de 'Ejércitos' La entrevista de las 9H Escuchar

Pese a la abrumadora superioridad militar estadounidense e israelí, que ha aniquilado gran parte de la flota iraní y controla su espacio aéreo, el régimen se mantiene cohesionado. Según ha explicado la periodista Pilar Cisneros, "una guardia revolucionaria que lo controla todo" ha consolidado el poder, incluso imponiendo al hijo de Jamenei como nuevo líder sin que se conozca su estado de salud real. Los bombardeos no han logrado, por el momento, encender una revuelta interna.

El Estrecho de Ormuz, la clave estratégica

La principal baza de Irán se centra en su capacidad para amenazar el comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz. Aunque su flota ha sido neutralizada, el uso de drones y minas submarinas le permite mantener la capacidad de ataque sobre buques mercantes y petroleros. Esta táctica, unida a los ataques a instalaciones petrolíferas del Golfo, ha provocado una caída de 10 millones de barriles de crudo al día.

Las consecuencias económicas ya se sienten a nivel global, con una "inestabilidad constante en las bolsas, los precios de los combustibles y el gas disparados en todo el mundo", lo que anticipa una nueva ola de inflación. Ante esta situación, el presidente Donald Trump ha propuesto la creación de una coalición internacional para patrullar el estrecho, argumentando que la economía global es la principal perjudicada. "Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso", ha declarado Trump, señalando que países como China "obtiene cerca del 90 por 100 de su petróleo a través del estrecho de Ormuz".

Alamy Stock Photo La patrulla de la marina omaní vigila el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El ‘poder igualador’ de los drones

Christian Villanueva, director de la revista 'Ejércitos', ha explicado que la resistencia iraní no se debe a un fallo de cálculo de la inteligencia estadounidense, que ya sabía que el régimen no caería fácilmente. Según Villanueva, Teherán se preparó para una guerra larga, consciente de que es un "país estructurado, bien vertebrado", difícil de desmoronar por completo.

El experto ha señalado un "cambio de paradigma militar" donde los drones se han convertido en el factor decisivo. Esta tecnología permite a Irán igualar la balanza frente a una potencia superior. "Hay una cosa, se llama el poder igualador de la precisión, que hace que cualquiera que disponga de ciertos medios pueda crear enormes complicaciones a otro, por mucho que el otro mantenga la superioridad militar, y es lo que estamos viendo ahora", ha afirmado Villanueva.

Cualquiera que disponga de ciertos medios pueda crear enormes complicaciones a otro" Christian Villanueva Experto en Defensa

El resultado es que el estrecho permanece prácticamente bloqueado, lo que ha disparado las primas de riesgo de las aseguradoras navales y ha paralizado el tráfico de buques, con la excepción de la "flota fantasma" rusa o sus asociados.

La situación de las tropas españolas

El conflicto también genera preocupación por la seguridad de las tropas españolas desplegadas en misiones de la ONU en el Líbano y de la OTAN en Turquía e Irak. Villanueva ha recordado que ya se han producido incidentes, como la muerte de un militar francés y ataques iraníes contra bases aliadas en la región. El objetivo de Irán, según el experto, es "extender la guerra para causar el mayor número de molestias posibles y dificultar que Estados Unidos conforme alianzas".

No obstante, Villanueva ha descartado una respuesta militar activa por parte de España en caso de verse involucrada. "No tenemos medios para responder, no vamos a entrar en Irán de ninguna manera", ha sentenciado. La única capacidad de reacción española defensiva sería: "Tener alerta temprana, tener inteligencia, saber cuándo va a venir un ataque, poder proteger a los nuestros y evitar las bajas".