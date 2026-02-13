"Ahora puedes faltar a tu puesto de trabajo si ese día tienes que acudir al veterinario aunque lleves tres faltas, siempre que se trate de un caso justificado de urgencia"

Un juzgado de Barcelona ha dictaminado que interrumpir la jornada laboral para atender una urgencia veterinaria es una causa justificada. El titular de la plaza 25 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha estimado el recurso de una trabajadora de un call center despedida a finales de 2024 por lo que la empresa consideró ausencias injustificadas. La compañía le aplicó un despido disciplinario tras acumular cuatro faltas en dos meses, la última de ellas motivada por la necesidad de eutanasiar a su perro.

La decisión del despido

El último día, la trabajadora recibió una llamada de la clínica veterinaria mientras se encontraba en su puesto de trabajo. Se le comunicó que el procedimiento que se le estaba practicando a su perro, que ya estaba ingresado, se estaba complicando mucho y que era necesario practicarle la eutanasia, por lo que debía acudir rápidamente. La empresa justificó su posterior decisión de despido argumentando que la eutanasia podría haberse realizado al finalizar su jornada laboral, a las 16:00 horas.

Decirle a un trabajador que se espere al final de su jornada laboral para sacrificar a su mascota no es la decisión más humana" Alberto Herrera Periodista

Sin embargo, la sentencia judicial rechaza este argumento de forma contundente. El juez considera que la ausencia no puede ser vista como un "capricho", sino que "descansa en razones sobrevenidas, imprevisibles, humanitarias y éticas". El fallo añade que "resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajadora terminase su jornada más allá de las 16:00 horas para que volviera a su domicilio, llevara la perra hasta la clínica veterinaria y se procediera a eutanasiarla".

Herrera en COPE Alberto Herrera

El dilema del absentismo laboral

El caso, analizado en el programa 'Herrera en COPE', ha abierto un debate. El periodista Alberto Herrera ha recordado que el absentismo laboral es un problema creciente, con un aumento del 60% en las bajas en 7 años, de las cuales se estima que un 30% son fraudulentas. Pese a ello, ha calificado la postura de la empresa como poco humana, especialmente en un contexto donde los trabajadores valoran "la flexibilidad y la posibilidad de conciliar tu vida personal con la profesional".

Por su parte, el analista Jorge Bustos ha calificado la situación como un "bonito dilema" que enfrenta el problema del absentismo con el estatus de las mascotas en la sociedad actual. Bustos ha señalado que, aunque un animal de compañía no es una persona, tampoco es un objeto: "una mascota no es una cosa, un perro no es tampoco es una persona, ojo, pero no es un lavavajillas que se te estropea".

Un precedente amparado por la ley

Aunque la normativa laboral permite el despido disciplinario al acumular varias faltas, la justicia ha determinado que este caso es una excepción. Con la ley del bienestar animal como telón de fondo, el juez ha concluido que las razones de la trabajadora fueron "sobrevenidas", sentando un precedente. No obstante, se matiza que esta decisión se aplica a casos de urgencia grave y no justifica ausentarse del trabajo por cualquier dolencia menor de una mascota.