"El 10% de la riqueza que genera España en un año se destina sólo a cubrir bajas laborales, 162.000 millones de euros en total"

La experta económica Pilar García de la Granja, en la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa ‘Herrera en COPE’, ha analizado el creciente problema del absentismo laboral en España. La patronal catalana PIMEC ha presentado un informe sobre la incapacidad temporal que cifra su coste en un máximo de 162.000 millones de euros, lo que equivale al 10% del producto interior bruto (PIB) español.

Este cálculo, según ha explicado García de la Granja, no solo contempla el gasto en prestaciones de la Seguridad Social, sino también los complementos que ofrecen las empresas y otros costes indirectos, como el de oportunidad.

La estabilidad laboral dispara las bajas

La economista ha puesto sobre la mesa el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que desvela una conexión directa entre la estabilidad laboral y el absentismo. Según los datos, el cambio de un contrato temporal a uno indefinido, una de las claves de la última reforma laboral, eleva un 62% los días de baja por incapacidad temporal.

La mayor estabilidad incrementa la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal"

Pilar García de la Granja ha subrayado la contundencia del informe, afirmando que, según la AIReF, "la mayor estabilidad incrementa la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal". De hecho, el estudio calcula que, tras la reforma laboral de Yolanda Díaz, el paso a una situación contractual más estable incrementa en un 30% la probabilidad de iniciar una baja al mes.

El perfil más propenso a la baja

Durante su intervención en 'Herrera en COPE', la experta ha detallado el perfil que, según el informe, tiene más probabilidades de ausentarse. Este corresponde a un empleado que ya tuvo una incapacidad el año anterior, trabaja en una empresa grande, se encuentra en un nivel salarial medio y, notablemente, tiene un contrato indefinido. El perfil se completa con otros rasgos: no ser autónomo, ser mujer, tener menos de 40 años y trabajar en el sector público.

La magnitud del fenómeno queda reflejada en un dato impactante aportado por la economista: cada día, "1,2 millones de personas no se presentan a trabajar en su puesto".

Propuestas para atajar el problema

Para hacer frente a esta situación, el informe de PIMEC propone una serie de medidas. Entre ellas se encuentran dar más poder a las mutuas colaboradoras, un mayor control por parte del Sistema Nacional de Salud y reducir los complementos salariales que la mayoría de convenios colectivos ofrecen durante una baja. También se aboga por incorporar un sistema de bajas más flexible.