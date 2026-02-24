Trump 'acorrala' a Obama por sus declaraciones sobre los extraterrestres: ¿cuál será el siguiente paso del actual presidente estadounidense?

Unas sorprendentes declaraciones del expresidente Barack Obama en un podcast, donde afirmó que “los extraterrestres son reales”, han desatado una tormenta política en Estados Unidos. El asunto ha escalado hasta convertirse en un enfrentamiento directo con Donald Trump, quien lo ha acusado de revelar secretos de Estado. Este culebrón, analizado por el periodista y escritor Javier Sierra en la sección ‘Lo Misterioso’ del programa Herrera en COPE con Alberto Herrera, mantiene en vilo a la opinión pública norteamericana.

Guerra política por la información clasificada

escucha aquí el podcast Donald Trump promete liberar los archivos ovni Lo misterioso' con Javier Sierra Escuchar

El origen de la polémica fue la reacción de Donald Trump, quien no tardó en acusar a Obama de haber cometido “un gran error”. A bordo del Air Force One y en declaraciones a un periodista de Fox News, Trump aseguró que el expresidente no debería haber hecho esos comentarios. “Dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso, ha levantado un gran escándalo”, sentenció Trump.

Lejos de quedarse en una simple declaración, Trump llevó la ofensiva a su red social, Truth, donde anunció que promoverá “la identificación y divulgación” de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en poder de la administración. Para ello, ha encargado de forma específica al Pentágono que se pronuncie sobre esta cuestión. En respuesta, el secretario de Defensa, Peter Hexet, ha confirmado que ya se están preparando para desclasificar información, aunque advierte que “les va a llevar tiempo” y no hay una fecha fijada.

Un discurso histórico el 8 de julio

La expectación ha crecido con un rumor que recorre Estados Unidos: Donald Trump podría estar preparando un discurso sobre la vida extraterrestre para el próximo 8 de julio. Como explica Javier Sierra, la fecha no es casual, ya que coincide con el 79º aniversario del famoso incidente de Roswell, cuando la Fuerza Aérea admitió haber recuperado “los restos de un platillo volante” en 1947. Además, la fecha se enmarca en pleno Mundial de fútbol, lo que garantizaría una audiencia masiva.

DONALD TRUMP EN LA CASA BLANCA

La propia familia Trump ha alimentado las especulaciones. Lara Trump, nuera del expresidente, comentó en un podcast que le preguntó directamente a su suegro por el tema. “Se mostró un poco tímido. Y eso nos llevó a pensar, a Eric y a mí, si ni siquiera nos lo cuenta, quizá hay algo más”, afirmó. Lara Trump se mostró convencida de que, “en el momento oportuno, él va a estallar y hablar sobre ello”.

El debate llega a los medios y al Congreso

El asunto está sobre la mesa de los grandes medios como New York Times, Washington Post y Wall Street Journal, que publican columnas y editoriales. El propio Obama ha tenido que matizar sus palabras, aclarando que hablaba desde un punto de vista estadístico sobre la probabilidad de vida en el universo. Mientras tanto, congresistas republicanos afines a Trump, como Ana Luna, ya hablan abiertamente de que los extraterrestres podrían ser “seres interdimensionales que penetran en nuestro espacio-tiempo”.

Javier Sierra contextualiza que el fenómeno OVNI siempre ha estado presente en la cultura americana, recordando que incluso en los archivos desclasificados sobre Jeffrey Epstein aparecen los términos “abduction” y “UFO”. Históricamente, Estados Unidos ha jugado con el misterio, usando el interés por los ovnis para enmascarar prototipos de aviones espía en lugares como el Área 51. Sin embargo, la presión actual busca un reconocimiento oficial de que los avistamientos no son tecnología secreta, ni china ni rusa.

A pesar del revuelo, Sierra se muestra cauto sobre lo que esta desclasificación pueda revelar, comparándolo con la expectación sobre los papeles del 23-F en España. El periodista se remite a las palabras del astrofísico Neil Degrasse, quien advierte del riesgo de que esto se convierta en “una secta de los que creen contra los que no creen”. Según Sierra, una confirmación real “lo cambiaría todo”, obligando a un replanteamiento filosófico y religioso mucho mayor que la llegada del hombre a la Luna.