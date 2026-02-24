Teo, reformista: "Encontré una mano humana en una obra en Torrevieja; llamé a los encargados. Vino la Guardia Civil y la Policía"

El programa 'Herrera en COPE' ha sido el escenario de una serie de relatos sorprendentes durante su sección 'la hora de los Fósforos', donde los oyentes comparten los hallazgos más inesperados durante reformas en sus casas. Entre historias de tesoros y reliquias, ha destacado el testimonio de Teo, un oyente que ha narrado un descubrimiento macabro: se encontró una mano humana.

El suceso, según ha relatado Teo, tuvo lugar a principios de la década de los 2000 en Torrevieja. Durante los trabajos de reconstrucción de una vivienda afectada por la explosión de una bomba que unos presuntos miembros de ETA estaban preparando, se topó con el resto humano. "Me encontré una mano humana", ha afirmado con rotundidad.

La mano, perteneciente a "la presunta etarra que estaba arreglando la bomba", apareció en el hueco de una bovedilla. Teo ha descrito un escenario desolador, donde el olor era "fatal", y ha explicado el procedimiento que siguió: "Avisamos a los encargados, y ya pues vino la policía". Las autoridades se hicieron cargo de la situación y retiraron los restos en un lugar donde, según su relato, ya habían estado investigando.

Tesoros, tumbas y proyectiles de la Guerra Civil

La historia de Teo contrasta con la de Rafa, cuyos amigos encontraron un tesoro mientras reformaban una casa de más de cinco siglos en Córdoba, cerca de la Mezquita. Al derribar la cocina, hallaron un pañuelo que envolvía

Mezquita de Córdoba

Por otro lado, la imprudencia ha marcado el hallazgo del hijo de Juan, de 27 años, en un pueblo de Barcelona. Mientras cavaba una zanja, encontró un proyectil de la Guerra Civil. Un vecino le advirtió de que en la zona hubo un cuartel de militares italianos.

Menos afortunado fue el hallazgo de Fernando en una zona despoblada de Palencia. Al excavar para instalar un suelo radiante, encontró una lápida del año 1960. Aunque siguió cavando, no apareció ningún cuerpo, pero el descubrimiento le ha dejado una sensación inquietante.

Finalmente, Miguel ha compartido su experiencia como la "antítesis del tío con suerte". A diferencia de su primo, que se encontró una moto en un garaje, Miguel halló algo mucho más escatológico. Al tirar una pared, descubrió un casco de obra que un obrero había usado como retrete improvisado hacía unos 50 años. Afortunadamente para él, el tiempo había hecho su trabajo: "Oler no olía, evidentemente".

Un hallazgo de relevancia histórica en Málaga

Frente a estas anécdotas de particulares, existen descubrimientos que trascienden lo personal para convertirse en hitos históricos. Este es el caso del hallazgo que un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz ha realizado en Teba (Málaga), donde han sacado a la luz un dolmen de 13 metros de longitud y 5.000 años de antigüedad. Liderados por el investigador Serafín Becerra, los expertos han destacado no solo la monumentalidad de la estructura, sino su excepcional estado de conservación.

El monumento forma parte de una necrópolis más amplia, con hasta diez dólmenes localizados, lo que evidencia la gran densidad de población que habitó la comarca en la prehistoria. A diferencia de otros dólmenes excavados en el pasado, este ha permanecido casi intacto durante 5.000 años, permitiendo a los arqueólogos acceder a un registro de un valor incalculable sobre las sociedades del Neolítico Final y el Calcolítico.

Dentro del enterramiento, de carácter colectivo, se han encontrado ajuares funerarios de gran importancia, que incluyen objetos de ámbar siciliano y marfil de elefante africano. Estos materiales confirman la existencia de redes de intercambio a gran escala y el valor simbólico que se otorgaba a los antepasados, para quienes se reservaban los bienes más preciados de la comunidad.