Paco, propietario de Estepona: "Se puso la línea roja de la suspensión de las conexiones superiores a 1 megavatio; tenía que recibir las llaves en 2024"

El acceso a la vivienda en España, donde según el Banco de España faltan 700.000 viviendas, se ha topado con un nuevo obstáculo: la falta de capacidad de las redes eléctricas. Las empresas distribuidoras están denegando las peticiones de suministro a los promotores, lo que impide que puedan comenzar las obras. Esta situación, como se ha analizado en el programa ‘Herrera en COPE’ con Jorge Bustos, afecta gravemente a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, cuyos mercados inmobiliarios se encuentran especialmente tensionados.

Sin embargo, el problema no se limita a las capitales. El tapón energético se extiende a provincias enteras como Albacete, Gerona o Salamanca. Los datos son alarmantes: en Guadalajara, un plan de 10.000 viviendas nuevas no tiene garantía de suministro. En Valencia, el 87% de los puntos de la red ya no tienen capacidad disponible, y en Castellón el panorama es todavía peor, con el 100% de la red eléctrica colapsada y sin posibilidad de admitir ni un megavatio más.

Europa Press Dos obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva en Madrid

La patronal de los promotores inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, advierte de las graves consecuencias. Su director general, Jorge Gines, ha explicado la frustración del sector: "Solemos tardar 20 años desde que iniciamos hasta que conseguimos ese suelo finalista, y en algunas zonas, el no tener la potencia suficiente asegurada podría retrasar aún más esa puesta a disposición". Según sus cálculos, esta situación podría demorar la construcción de unas 60.000 viviendas solo en la Comunidad de Madrid.

El drama de las familias afectadas

El problema tiene un rostro humano en casos como el de Estepona (Málaga), donde 72 familias no pueden mudarse a sus casas, ya terminadas, por la falta de luz. Paco López, uno de los vecinos afectados, ha contado en ‘Herrera en COPE’ que vendió su anterior casa para mudarse a esta nueva, pero como no hay suministro, se han quedado sin nada. Debía haber recibido las llaves "a finales de 2024", pero la promoción sigue sin enganche a la red.

A pesar de que la obra finalizó en mayo del año pasado, siguen esperando. El origen del problema, explica López, es "un fallo de gestión que entendemos que ocurrió en el año 2021, que cuando se intenta resolver en el año 2024, Endesa ya había puesto la línea roja de que suspendía todas las conexiones superiores a un megavatio".

Un "bloqueo" en la red

Para analizar las causas de este colapso, el experto energético Vicente López-Ibor ha intervenido en el programa, señalando que los sectores energéticos son regulados y el suministro es "un servicio esencial". El problema, afirma, es que "hay un bloqueo en la red", donde "aproximadamente 8 o 9 de cada 10 peticiones se desatienden porque falta capacidad en el sistema".

La entrevista de Jorge Bustos a López-Ibor, experto energético, en 'Herrera en COPE'

El experto atribuye la situación a un "bloqueo regulatorio". "Hay un obstáculo, unas dificultades de carácter regulatorio que deberían resolverse", ha afirmado López-Ibor. A esto se suman, según explica, "unos determinados límites a las inversiones" y una planificación de la red que no es suficientemente flexible, lo que frena no solo la vivienda, sino también la competitividad industrial y la implantación de nuevas infraestructuras como los centros de datos.