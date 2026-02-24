Joan Bonet, director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, explica cómo invertir el dinero sin miedo a la incertidumbre

En 'Herrera en COPE', conducido por Alberto Herrera y Jorge Bustos, el director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, Joan Bonet, ha ofrecido una visión detallada sobre la situación económica global. En el marco del 100 aniversario del banco, Bonet ha analizado el panorama actual y ha proporcionado recomendaciones clave para los ahorradores en un contexto de elevada incertidumbre.

A pesar de un entorno con "enorme ruido geopolítico y lleno de tensiones comerciales", el análisis de Banca March sostiene que la economía global seguirá creciendo este año. Según Bonet, este crecimiento se apoyará en tres pilares: un "ciclo de inversión absolutamente extraordinario" impulsado por la inteligencia artificial, el continuo gasto público en potencias como Alemania, Japón, China y Estados Unidos, y la fortaleza del consumo privado.

La inflación, el enemigo silencioso

Ante este escenario, Joan Bonet ha advertido a los ahorradores sobre el principal riesgo que enfrentan: la inacción. Ha explicado que no tomar decisiones de inversión conlleva una pérdida de poder de compra a largo plazo debido a la inflación subyacente. Por ello, su recomendación es clara: es fundamental "poner el dinero a trabajar", ya que "la inacción es casi peor que una acción demasiado precipitada".

Banca March, en 'Herrera en COPE'

Bonet ha abordado el miedo y las dudas que muchos sienten al invertir, reconociendo que el ahorro está ligado "a nuestro esfuerzo, a nuestros objetivos de vida y a nuestras emociones". Ha señalado que estas reacciones pueden llevar a "decisiones precipitadas" que perjudican el patrimonio. La solución, según el experto, es delegar las inversiones, lo que "permite sustituir esas emociones por la experiencia de profesionales expertos que toman decisiones pensando en el largo plazo".

El director de Estrategia de Banca March lo compara con volar en avión: aunque haya turbulencias, hay "pilotos profesionales que están al mando para poder sortearlas y llegar al destino". En este sentido, insiste en que "delegar no es perder control, es ganar tranquilidad", un principio que guía la filosofía del banco.

Banca March ofrece principalmente dos alternativas para delegar la gestión del ahorro. Por un lado, la gestión discrecional de carteras, que invierte en fondos de las mejores gestoras mundiales. Por otro, las SICAVs institucionales, que invierten directamente en compañías e instrumentos de renta fija, ofreciendo en ambos casos agilidad, diversificación para controlar el riesgo y una clara visión de largo plazo.

Un aspecto diferenciador del banco es la coinversión, especialmente en sus SICAVs, que son vehículos de inversión accesibles desde tan solo 10 euros. "Nuestro banco se alinea con los objetivos de los clientes invirtiendo en los mismos productos que le recomienda", ha afirmado Bonet. Esta práctica, asegura, "nos hace únicos" al alinear los intereses de la entidad con los de sus clientes.

Finalmente, Joan Bonet ha concluido que la inversión "es una cuestión para profesionales" y que la inflación representa una "amenaza real" y segura para el poder adquisitivo. Por ello, recomienda a quienes no son expertos delegar las decisiones para "ganar tranquilidad y confianza", respaldados por la solidez de un banco familiar con 100 años de historia que cuida de los ahorros de sus clientes como si fueran los suyos.