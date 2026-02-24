Ucrania cumple cuatro años de guerra con el frente estancado y un éxodo que no cesa: "He perdido buenos amigos; las sirenas suenan varias veces al día"

Este sábado se cumplen exactamente cuatro años, 1.461 días, desde que en la madrugada del 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin anunciara el comienzo de una “operación militar especial”. Como ha analizado Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', lo que el presidente ruso imaginó como un “paseo militar” de una semana se ha transformado en una cruenta guerra que se prolonga ya cuatro años.

El éxodo y la vida en España

Uno de los efectos más dramáticos del conflicto ha sido el desplazamiento de la población. Según ha detallado la periodista Pilar Cisneros, España ha acogido a más de 200.000 ucranianos, de los cuales seis de cada diez son mujeres. Las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona son las que más refugiados han recibido durante estos cuatro años.

Vira, originaria de Jersón, es una de las refugiadas que ha rehecho su vida en Alicante junto a sus hijas. Su huida fue una experiencia límite: “Tuvimos que cruzar la línea de frente. Fue la experiencia más horrible y aterradora de toda mi vida”, relata. Gracias a la asociación Amigos de Ucrania, ha podido empezar de nuevo, aunque sigue en búsqueda de trabajo.

La adaptación de su familia ha sido un proceso largo. “Han sido años de adaptación, he dedicado mucho tiempo a aprender el idioma, y mis hijas van al colegio y les gusta mucho”, explica Vira. Mientras tanto, en Ucrania, la situación para los más pequeños es desoladora, con un tercio de la población infantil sin poder volver a sus hogares y un millón y medio de niños que permanecen fuera del país.

La vida bajo los ataques

Sobre el terreno, la población civil afronta una situación dramática. El país sufre el invierno más gélido de los últimos 13 años, mientras los ataques diarios con drones y misiles rusos tienen como objetivo principal la infraestructura energética. Tatiana, residente en Odesa, describe la nueva normalidad: “Los últimos meses el objetivo principal de estos ataques es la infraestructura energética”.

El coste humano de estos cuatro años es inenarrable. Se estima que unos 15.000 civiles han perdido la vida, mientras que las bajas militares en ambos bandos, entre muertos, heridos y desaparecidos, rozan los dos millones de soldados. Aunque Rusia sufre el mayor número de bajas, Ucrania está perdiendo una generación entera.

Oleksandra, que vive en Kiev, confirma el alto precio personal del conflicto. Aunque su familia en el frente “siguen luchando”, lamenta las pérdidas en su círculo más cercano. “Respecto a amigos, desafortunadamente, el panorama está mucho más triste, y he perdido varios buenos amigos cercanos, y también conocidos de mi barrio”, cuenta. En la capital, añade, “las sirenas suenan varias veces al día”.

Un futuro incierto

Cuatro años después, Rusia ha conseguido ocupar un 20% del territorio ucraniano a un coste enorme, pero el frente de batalla se encuentra estancado, sin un claro vencedor. En el plano diplomático, sin embargo, Rusia parece haber ganado ventaja, en parte por la presión de la administración Trump sobre Zelenski para que acepte un acuerdo, lo que genera pesimismo entre los ucranianos.

Oleksandra vislumbra dos posibles finales. El primero, que Ucrania pierda parte de su territorio, lo que considera que “no es un fin definitivo, en realidad es simplemente una pausa para la siguiente guerra”. El segundo, que ve “incluso más claro”, es una desestabilización total en la Unión Europea.

Aunque se sabe con certeza cómo, quién, cuándo y dónde comenzó el conflicto, la gran incógnita, como concluyó Jorge Bustos, es saber cuándo y cómo puede terminar. Lo único seguro es que ni para Ucrania ni para la Unión Europea nada volverá a ser igual.