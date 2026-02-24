La alegría de volver a casa

Dos de las religiosas clarisas del monasterio de Belorado que firmaron un denominado “Manifiesto católico” en junio de 2024, en el que rechazaban la autoridad del Papa y de sus superiores religiosos y acusaban de herejía al magisterio expresado desde el Concilio Vaticano II en adelante, han decidido renunciar a dicho manifiesto y pedir ser recibidas de nuevo en la comunión de la Iglesia católica. Tras un proceso de acompañamiento y verificación, el arzobispo de Burgos, nombrado por el Papa comisario pontificio del monasterio que tanto ha dado que hablaren estos años, ha levantado la excomunión que pesaba sobre ellas.

En su momento, me pregunté por las causas del extravío y la rebeldía que pueden llevar a unas personas que han consagrado libre y alegremente su vida a Dios a suscribir un texto disparatado desde cualquier punto de vista que, sobre todo, las excluía del tesoro precioso de la comunión. Me vienen a la memoria unas palabras del Papa Francisco en su carta Gaudete et Exultate, en las que decía que, en esta Iglesia, compuesta de santos y pecadores, está todo lo que necesitamos para llegar a ser santos, es decir, hombres y mujeres en plenitud. No hay otra Iglesia “ideal”, o fabricada a medida de cada uno, sino la única Iglesia católica y apostólica presidida por el sucesor de Pedro, y qué dicha poder descansar en su seno.

La alegría que hoy experimentamos no tiene nada que ver con una victoria mundana, ni tampoco con la satisfacción por el hecho de que se restituye una disciplina y un razonar verdaderos. Es una alegría como la del padre de la parábola del Hijo Pródigo, que cada día esperaba paciente el regreso de su hijo a casa, para que pudiese participar de todos sus bienes. En la Iglesia, incluso el castigo, cuando raramente se da, existe para ofrecer la posibilidad de comenzar de nuevo una y otra vez.