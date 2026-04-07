En España 800.000 trabajadores de este grupo ingresan menos de 680 euros al mes: "Pagan la cuota, comen y poco más"

La economía española presenta una contradicción llamativa: la recaudación por cuotas de autónomos disminuye por primera vez desde el COVID, a pesar de que, según el Gobierno, el país ha alcanzado un récord histórico de afiliación. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', presentado por Jorge Bustos, donde ha desgranado las claves de esta aparente anomalía.

Los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) han bajado este año pese al número récord de afiliados. Según ha explicado García de la Granja, la clave se encuentra en la precariedad de una gran parte del colectivo: casi 800.000 de los tres millones de autónomos que hay en España ingresan menos de 670 euros al mes, una cifra que apenas les permite pagar la cuota y cubrir sus necesidades básicas.

María José López / Europa Press El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad,

La precariedad detrás de las cifras récord

Los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) refuerzan esta visión, ya que indican que el 60% de los autónomos acogidos a la tarifa plana declaran rendimientos inferiores a los 700 euros mensuales. Esta bonificación permite a los nuevos emprendedores pagar una cuota reducida de 80 euros al mes durante el primer año, lo que explica en parte el aumento de altas. Además, se estima que unos 500.000 trabajadores por cuenta propia en España obtienen beneficios mensuales por debajo de los 900 euros.

La mentalidad que tenemos en España, la gente joven, es ser funcionarios. Así no nos va a ir bien" Sergio Laina Empresario

El debate laboral: ¿asalariados o autónomos?

En medio de este debate, el empresario del sector del transporte y el reciclaje, Sergio Laina, ha generado una fuerte polémica al afirmar en una entrevista que "España iría mucho mejor si todos fuésemos autónomos". Laina defiende que la productividad de un trabajador se dispara cuando es responsable directo de su negocio, una idea que sostiene con su propia experiencia en el sector.

Según explica, un conductor multiplica su rendimiento al pasar de empleado a autónomo. "Pasó de hacerse tres, cuatro o cinco viajes al día a hacerse nueve o diez", asegura, porque cuando el vehículo y el negocio dependen directamente del trabajador, este cuida más el equipo y optimiza el tiempo. Por ello, Laina propone un modelo laboral diferente: que las empresas paguen una cantidad bruta mayor al trabajador y que sea este quien gestione sus propios gastos, como las cotizaciones y los seguros.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Para el empresario, el sistema actual premia poco el esfuerzo individual y aboga por un cambio. "Hay que empezar a pagar a la gente por productividad, no por horas", afirma, argumentando que no es justo que un trabajador que realiza cinco servicios diarios cobre lo mismo que otro que hace el doble. Su visión también choca con la alta presión fiscal que, según critica, desincentiva a quienes ganan más dinero.

La falta de mano de obra cualificada

Más allá del modelo laboral, Laina advierte de un problema que afecta a numerosos sectores en España: la falta de mano de obra cualificada. "Falta mano de obra y no hay profesionales, no hay camioneros, no hay fontaneros, no hay carpinteros", advierte. En su opinión, este problema tiene raíces culturales, ya que cada vez menos jóvenes aspiran a emprender o trabajar por cuenta propia. "La mentalidad que tenemos en España, la gente joven, es ser funcionarios. Así no nos va a ir bien", concluye.

Esta escasez de personal cualificado, que obliga a las empresas a buscar trabajadores en países latinoamericanos, también ha sido denunciada por otros autónomos. Es el caso de Georgina Yordanova, quien recientemente expuso que de 24 entrevistas de trabajo que había concertado para un puesto estable, solo se presentaron dos candidatos, reflejando las crecientes dificultades para contratar en ciertos sectores de la economía española.