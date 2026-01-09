Tania encontró una alternativa a dejar su trabajo tras ser madre y no perdió un euro de su salario: "Tuve mucha ayuda, si no hubiera sido imposible"

La carrera profesional de las mujeres se sigue viendo profundamente alterada por la maternidad. Así se ha puesto de manifiesto en el programa 'Herrera en COPE', donde la periodista Pilar Cisneros ha analizado junto a Carmen Labayen el drama que viven muchas trabajadoras. El dato de partida es demoledor: una de cada dos mujeres ve modificada su carrera profesional tras ser madre, algo que solo le ocurre al 8% de los padres. Esto provoca que el trabajo a tiempo parcial sea cinco veces más frecuente entre ellas o que acaparen siete de cada diez excedencias para el cuidado de hijos o familiares.

Ante este panorama, la reinvención se convierte en la única alternativa para muchas. Como ha explicado la periodista Carmen Labayen, la falta de flexibilidad laboral y familiar empuja a la gran mayoría de mujeres a solicitar excedencias o reducciones de jornada, lo que a la larga se traduce en menos oportunidades profesionales. La alternativa para escapar de esta espiral es, en muchos casos, reinventarse, como hizo Tania Camon, quien optó por el autoempleo.

Una reinvención con condiciones

Tania Camon ha reconocido que el camino del emprendimiento no es sencillo y ha subrayado la importancia de contar con una red de apoyo. "Es innegable que un emprendimiento al principio o un negocio propio es un bebé de alta demanda. Entonces, yo sin ayuda no hubiera sido posible", ha afirmado. Su testimonio evidencia que, aunque el autoempleo puede ser una solución, exige un gran sacrificio inicial y la necesidad de corresponsabilidad.

La trampa de la brecha salarial

La corresponsabilidad es clave, sobre todo para evitar que la decisión sobre quién renuncia en el ámbito laboral recaiga sistemáticamente en la persona con menores ingresos. Karina Mellid Quartucci, de la escuela de negocios EAE, ha advertido en COPE sobre el peligro de esta elección: "Es la peor decisión que podemos tomar las mujeres, porque si en ese momento tenemos menos ingresos, ya no tendremos ingresos similares, nunca más".

Las palabras de la experta señalan una trampa estructural que perpetúa la desigualdad, ya que esa reducción de ingresos inicial se convierte en una brecha permanente que impide a las mujeres progresar profesionalmente en el futuro y alcanzar una remuneración similar a la de sus parejas.

La 'brecha de maternidad'

Durante el análisis en 'Herrera en COPE' se ha insistido en una idea fundamental: la brecha laboral y salarial en España es, en la mayoría de los casos, una brecha de maternidad. Esta situación se describe como 'la pescadilla que se muerde la cola': la mujer que menos cobra es quien coge la reducción de jornada, lo que a su vez garantiza que nunca podrá aspirar a un sueldo mayor, consolidando la desigualdad. Junto al emprendimiento, otra vía para garantizar la autonomía financiera es la plaza de funcionaria y la seguridad laboral que ofrecen las oposiciones.