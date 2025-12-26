Lola: "Mi jefa me llamó de urgencia para ir a trabajar, llevé a mis hijos con mi suegra y me quedé muerta con su reacción"

Una mujer llamada Lola ha compartido una historia personal en su cuenta de TikTok que se ha vuelto viral. Todo ha comenzado cuando, estando en casa con sus tres hijos, ha recibido una llamada de su jefa por una emergencia total que requería su presencia inmediata en el trabajo, planteándole un problema de conciliación inesperado.

Ante la urgencia de la situación, su primera opción fue llamar a su canguro habitual, pero no obtuvo respuesta. Su propia madre no era una alternativa, ya que no reside en la misma ciudad. Con el tiempo en contra, la única solución viable era acudir a su suegra, Deli, que vive muy cerca de su casa.

La inesperada reacción de la abuela

Para no perder tiempo, Lola les dio a sus hijos una merienda rápida por el camino: un Bollycao y dos croissants de chocolate. Al llegar a casa de su suegra, le explicó la situación sin rodeos: "Deli, perdona que te moleste, pero me han llamado del trabajo y no tengo con quién dejar a los críos".

Alamy Stock Photo Croissants de chocolate en bolsa marrón

La abuela, aunque accedió diciendo "hombre, pues soy su abuela y no te voy a decir que no", no ocultó su contrariedad. Le echó en cara que había quedado con una amiga y que su marido, el abuelo, estaba "tranquilamente viendo la tele". Estas situaciones a veces muestran la compleja relación que puede haber con las suegras.

Un comentario sarcástico sobre la merienda

La tensión creció cuando Deli le preguntó si los niños llegaban ya merendados, porque no tenía "nada" para darles. Lola le explicó que habían comido un Bollycao y unos croissants de chocolate por el camino. La respuesta de la abuela fue un comentario cargado de sarcasmo: "¡Eso, hija! Sano y saludable, sano y saludable", en una escena que recuerda a cuando chocan las costumbres familiares.

A pesar de la reticencia y el comentario final, la suegra les dijo que pasaran. Sin embargo, Lola se quedó muerta con su reacción, sobre todo porque asegura que no suele pedirle favores nunca y que se trataba de una verdadera emergencia. La experiencia ha dejado a esta madre con la duda de si actuó bien o mal.