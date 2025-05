La pregunta que se hace Carlos Herrera tras el robo de cable en el AVE Madrid-Sevilla a las puertas de la Feria de Abril

Publicado el 05 may 2025, 08:24 - Actualizado 05 may 2025, 08:30

Minutos antes de las seis de la tarde de este domingo, se producía el robo de cable de cobre en cuatro puntos de la provincia de Toledo en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Un incidente que ha provocado el caos y ha dejado a miles de pasajeros atrapados durante la noche.

La noticia, que marca el final del puente de mayo y se produce a las puertas de la Feria de Abril, ha sido protagonista este lunes en 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera comenzaba la jornada contando la última hora desde la estación de Atocha, en Madrid, y la de Santa Justa, en Sevilla.

En la sección 'Lo que hace ruido', el comunicador repasaba lo qué se sabe hasta ahora del robo, junto a María José Navarro, y lanzaba una pregunta clave para los más de 10.000 pasajeros afectados: "Si el robo se detectó a las 17:45, ¿por qué salen los trenes?"

Los morancos, atrapados en uno de los trenes afectados

Dos de los que han pasado la noche en un tren, parado en mitad de la línea que une Madrid y Sevilla son Los Morancos, que explicaban la situación que en el comienzo de El Tertulión de este domingo: "Nosotros hemos terminado en el teatro el Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí, en Madrid.

Menos mal que venía toda la compañía, hemos cogido la guitarra y le hemos cantado a la luz, al apagón a todos".

Los Morancos, atrapados en un tren:

A primera hora de la mañana, Herrera volvía a contactar con Jorge Cadaval, que seguía en dicho tren: "El tren se paró a unos 30 minutos de Madrid. Nos dijeron que había otros trenes parados por delante de nosotros porque había habido un robo de cable y nos han dado más información porque creo que tampoco le llegaba al personal del tren que estaba aquí, que no tiene la culpa de todo esto".

Además, ha denunciado la falta de información y la suciedad tras toda la noche: "No te quiero ni contar cómo está el tren, los baños insoportables de que no se puede entrar. Señoras con sus hijos pequeñitos, gente mayor que está también que está aquí en el tren, pero es que no ha habido atención ninguna. La cafetería estaba abierta hasta que la luz se ha ido.

El personal del interior del tren ha intentado estar aquí con nosotros a todo lo que ha podido, pero es que no ha venido a socorrernos. Ya no por nosotros, sino esa mujer que tenía que dar de comer a su hijo, que es un bebé y no había agua caliente".