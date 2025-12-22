Dra. Francesca Cañellas: "No existe un solo insomnio, sino al menos cinco subtipos diferentes"

Epidemia silenciosa

El divulgador Jorge Alcalde abrió la conversación recordando que “aunque lo parezca, el insomnio no es un único problema”. En su intervención explicó que cerca del 43% de la población en España presenta algún síntoma —dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos o sensación de no haber descansado— y que “prácticamente la mitad de las personas que hoy se vayan a la cama en España van a dormir mal”.

El insomnio realmente es uno de los grandes problemas silenciosos de nuestra sociedad” Jorge Alcalde Divulgador científico

No es solo dormir poco

Alcalde y la doctora Francesca Cañellas subrayaron la diferencia entre dormir poco y padecer insomnio: “Hay que distinguir dormir poco —cinco o seis horas— de insomnio, que es una enfermedad, un trastorno que produce la imposibilidad crónica de dormir y que genera consecuencias graves a largo plazo”. El experto insistió: “Es cómo duermes, no cuánto duermes”.

Cinco subtipos que abren tratamientos personalizados

El estudio español, dirigido por Cañellas, confirma que no existe un único insomnio sino al menos cinco subtipos distintos, que se diferencian por rasgos de personalidad, reactividad al estrés y la presencia de ansiedad o depresión.

Tipo 1: insomnio hiperactivo/altamente angustiados — relacionado con depresión; responden a antidepresivos.

— relacionado con depresión; responden a antidepresivos. Tipo 2: ligado al estrés — susceptibles a terapias de relajación.

— susceptibles a terapias de relajación. Tipo 3: preocupación extrema por el sueño — menos respuesta a relajación.

— menos respuesta a relajación. Tipo 4: crónico/persistente — vinculado a estresores tempranos.

— vinculado a estresores tempranos. Tipo 5: ocasional/transitorio — menos presente en consultas especializadas.

Nuestra idea era poder contar con características diferenciales que nos permitieran dar tratamientos diferenciados a los diferentes pacientes” Dra. Francesca Cañellas Facultativa emérita del Hospital Universitario Son Espases y experta del Grupo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño.

Consecuencias para la salud: memoria, recuperación celular… y en casos raros, muerte

Los efectos del insomnio no se limitan a la fatiga: hay pérdida de memoria y concentración, reducción de la capacidad muscular y problemas en la regeneración celular. Alcalde recordó que “dormir es una parte fundamental de nuestra salud, es como alimentarnos y como hacer ejercicio”. En casos extremadamente raros y de origen genético existe el llamado insomnio crónico fatal.

Alamy Stock Photo El insomnio es uno de los principales problemas de nuestra sociedad

Consumo de somníferos: cifras que alarman

Los datos citados en el programa son contundentes: “Hay 82 millones de dosis al año que se prescriben de medicamentos para dormir en España”, con 110 dosis por cada 1.000 habitantes. Alcalde subrayó que esto convierte a España en “el país que más medicamentos para dormir consume del mundo”.

Vivimos en una sociedad enemiga del sueño.

Pantallas, estímulos electrónicos... "

Jorge Alcalde Divulgador científico

¿Cuándo acudir al especialista?

Los expertos insisten en que el insomnio se diagnostica por la insatisfacción del sueño y sus consecuencias, no solo por horas. Si el sueño no es reparador, si hay deterioro cognitivo o físico, o si el problema se prolonga y aparece comorbilidad (ansiedad, depresión), es momento de consultar. Como apuntó Cañellas, algunos subtipos requieren terapia psicológica, otros farmacológica, y la estratificación del diagnóstico permite mejores resultados.

La conversación tuvo lugar esta tarde en COPE con Pilar García Muñiz, donde Jorge Alcalde y la doctora Francesca Cañellas explicaron las claves del estudio y reclamaron más investigación y mejores políticas de salud pública para afrontar “esta pequeña epidemia silenciosa”.