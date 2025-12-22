Jorge Bustos, sobre las elecciones de Extremadura: "Sánchez sabía lo que iba a pasar, pero para él es más importante la familia biológica que la política"

Los resultados de las elecciones de Extremadura han sacudido el tablero político, no solo a nivel regional sino también nacional. El análisis de este nuevo escenario ha centrado el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Jorge Bustos ha ofrecido una llamativa clave para entender los movimientos del presidente del Gobierno. Según Bustos, "Sánchez sabía lo que iba a pasar, pero para él es más importante la familia biológica que la política", en referencia a la implicación del presidente en la campaña pese a la previsible debacle del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

Un vuelco electoral con cuatro protagonistas

El Partido Popular de María Guardiola ha ganado las elecciones con 29 escaños y un 43 % del voto, mejorando su anterior resultado pero quedándose lejos de la mayoría absoluta que buscaba al convocar los comicios. "Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte", ha declarado Guardiola tras conocer los resultados, abriendo la puerta a un periodo de negociaciones.

El gran triunfador de la noche ha sido Vox, que con Óscar Fernández a la cabeza se ha convertido en la llave de la gobernabilidad al más que duplicar su representación, pasando de 5 a 11 escaños. Fernández ha celebrado lo que ha calificado como "resultados excepcionales" y un "tremendo" respaldo de la ciudadanía extremeña. La tercera vencedora ha sido Unidas por Extremadura, cuya candidata, Irene de Miguel, ha logrado su mejor resultado con 7 escaños, capitalizando el trasvase de voto del descontento socialista.

En la otra cara de la moneda se sitúa el PSOE, que ha sufrido un desplome histórico. Los socialistas se han quedado con 18 escaños, diez menos que en 2023, tras perder más de 100.000 votos. El candidato, Miguel Ángel Gallardo, reconoció que el resultado era "muy malo, sin paliativos" y anunció esa misma tarde su dimisión como secretario de los socialistas extremeños, una situación que confirma la ruptura en la igualdad entre los bloques de derecha e izquierda por primera vez.

La lectura en clave nacional de Jorge Bustos

En su análisis en 'La Linterna', el presentador de 'Herrera en COPE', Jorge Bustos, ha profundizado en las implicaciones nacionales, especialmente para Pedro Sánchez. Bustos ha sostenido que la intensa implicación del presidente en la campaña extremeña, aun sabiendo el mal resultado que se avecinaba, obedecía a una estrategia personal: "No se lo cargó para proteger, básicamente, el procedimiento y que Gallardo consiguiera el aforamiento", desviando así la causa de su hermano al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Eduardo Parra / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Respecto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Bustos ha señalado que en Génova "están contentos" con el 43 % del voto de Guardiola, un porcentaje equiparable al de otros barones con mayoría absoluta. Sin embargo, ha apuntado los riesgos de la "campaña personalista" de Guardiola, quien optó por no rodearse de líderes nacionales, una decisión que le podría haber costado un mejor resultado.

Para Santiago Abascal, el resultado extremeño es una confirmación de su modelo de campaña. Bustos ha destacado cómo el líder de Vox "se mudó 15 días" a la región, adoptando una escenografía centrada en el mundo rural, la inmigración y la seguridad. "Abascal hace muy buenas campañas", ha concluido el periodista, vaticinando que esta estrategia se replicará en las próximas citas electorales. Este giro político en Extremadura es visto por muchos como una gran mayoría social que pide un cambio en el país.

¿Y ahora qué? El reto de formar gobierno

Con los resultados sobre la mesa, se abre un complejo escenario de pactos. María Guardiola necesita el apoyo de Vox para ser investida presidenta, pero la relación no es sencilla. Las elecciones fueron convocadas precisamente por la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con la formación que lidera Óscar Fernández.

EFE El candidato de VOX a la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle

En una entrevista también en 'La Linterna', Óscar Fernández, el candidato de Vox en Extremadura, ha confirmado que por el momento "no me ha llamado" María Guardiola. Fernández ha afirmado que si la llamada se produce, su postura será firme, asegurando que su partido defenderá la confianza que han depositado en ellos los electores.

El líder de Vox ha especificado que sus propuestas serán "exactamente las mismas" que el PP rechazó hace dos meses y medio y que abocaron a la cita electoral. Entre las más de 200 medidas se encuentran la "oposición frontal al pacto verde", la bajada de impuestos a los autónomos, poner a las familias en el centro de las políticas y exigir las infraestructuras necesarias para la región. Fernández tampoco ha descartado otros escenarios, recordando que PP y PSOE "tienen acuerdos ahora mismo vigentes en Extremadura".