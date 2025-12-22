La directora que vio cómo la lotería cambiaba el futuro de su asociación de Alzheimer: "Estamos mojados de la nieve y de las lágrimas de alegría"

La noticia se ha compartido esta tarde en el programa ‘La Tarde’ de COPE, presentado por Pilar García Muñiz, donde los protagonistas han contado en primera persona el momento mágico y el impacto que este premio tendrá en sus vidas.

La emoción de un día histórico

La mañana del sorteo estuvo marcada por nervios, risas y lágrimas de incredulidad. En muchos pueblos de León, como Villablino o La Bañeza, los afortunados repasaban sus décimos una y otra vez, “como si se fuera a borrar el número”. Bares que no cerraron, familias aliviadas y un futuro que, de repente, se ve “más ligero y más posible”. La particular estampa navideña se completó en Villaseca de la Ciana con una nevada que cubría las calles mientras se confirmaba la noticia.

Estamos alucinando, mojados de la nieve, mojados de lágrimas… Tenemos la estampa perfecta de Navidad” Isabel Directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Un premio con solidaridad en el ADN

El Gordo no llegó por casualidad. Fue el fruto de una campaña anual de venta de lotería que esta asociación lleva a cabo para recaudar fondos. El objetivo concreto este año era ambicioso y necesario: conseguir un transporte adaptado para los enfermos de Alzheimer de la zona, un servicio vital en un área con escasos recursos.

Alamy Stock Photo Un hombre vende un boleto de la lotería nacional de Navidad de El Gordo en la Puerta del Sol.

Alegría repartida: desde el bar hasta la asociación

La alegría ha sido colectiva. Los 450 décimos se vendieron entre trabajadores, familiares de usuarios, voluntarios y vecinos de las comarcas de Babia y Laciana. Incluso personas de paso que compraron un número se han visto beneficiadas. En un bar de La Bañeza, Mateo, antiguo jugador del club local, también vendió participaciones del mismo número durante 11 años por una causa similar.

Es el premio a la constancia. Llevábamos once años jugando el mismo número para ayudar al club” Mateo Dueño del bar La Raya

¿Y ahora qué? Un respiro para el presente y el futuro

Mientras la asociación ve solucionada una de sus mayores necesidades, los afortunados empiezan a asimilar la nueva realidad. Para muchos, significa aliviar deudas, tapar agujeros o simplemente respirar tranquilos. Isabel, con su décimo premiado, reconocía entre risas que aún no sabe qué hará con su parte del premio, pero subrayaba lo más importante: la tranquilidad y el apoyo que esto supone para las familias a las que atienden.

El proyecto era conseguir un transporte adaptado, y lo recaudado con la lotería iba para eso. ¡Y ya lo tenemos!” Isabel Directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

Alamy Stock Photo Loteria Nacional, Billetes de la Lotería Nacional a la venta en España

El Gordo de la Navidad 2025 ha demostrado, una vez más, que la mayor fortuna no está solo en el dinero, sino en la capacidad de transformar la suerte en un bien común.