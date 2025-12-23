Gonzalo Miró señala al responsable del polémico comportamiento de Vinicius: "El Real Madrid ha estado alimentando un monstruo durante mucho tiempo"

La reciente sustitución de Vinicius Jr. ha vuelto a poner el foco sobre su comportamiento. El futbolista brasileño ha mostrado de nuevo su descontento con una rabieta al ser cambiado por Ancelotti, una reacción que no es nueva y que ha reabierto el debate en programas como 'El Tertulión de Tiempo de Juego'. Este episodio recuerda a otro similar ocurrido en el Santiago Bernabéu, cuando también montó en cólera.

Un 'monstruo' creado por el club

En el debate dirigido por Juanma Castaño, la opinión más contundente ha sido la de Gonzalo Miró, quien ha asegurado que el problema de fondo es que al jugador "se lo permite". Según Miró, el club ha tolerado sus actitudes durante demasiado tiempo: "se ha estado durante mucho tiempo alimentando un monstruo", ha afirmado, añadiendo que Vinicius "ha hecho muchísimas cosas que no han tenido ninguna consecuencia, ¿por qué no va a hacer esta?".

Esta percepción de que Vinicius actúa como un "niño pequeño" o un "malcriado" se sustenta en episodios pasados. En el incidente anterior en el Bernabéu, el jugador abandonó el campo diciendo "Yo me voy de aquí" y tuvo que ser convencido por un miembro del cuerpo técnico para que regresara al banquillo en lugar de marcharse directamente al vestuario.

El polémico boicot al Balón de Oro

Para los tertulianos, uno de los momentos clave que explican la situación actual fue la decisión del Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro. Se ha señalado directamente a Florentino Pérez como el responsable de tomar "una decisión de ese calado", que impidió incluso a Carlo Ancelotti recibir su premio como mejor entrenador.

Aunque se ha aclarado que Vinicius no pidió al club que boicoteara el acto, la medida es vista como un gesto de sobreprotección. Gonzalo Miró ha calificado la decisión de "impopular" y "lamentable", argumentando que este tipo de acciones, en lugar de ayudar, "alimenta que él no se forme" y contribuye a reforzar su comportamiento.