El espejo 'trucado' de la política: la reflexión de Marta San Miguel sobre la realidad y las apariencias

La periodista Marta San Miguel, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' junto a Jorge Bustos, ha propuesto una reflexión sobre la palabra 'espejo'. Ha comenzado su intervención con una frase del escritor francés Jean Cocteau: "Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco". San Miguel plantea que un espejo puede ser un gran aliado o, por el contrario, "un enemigo despiadado".

Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco" Marta San Miguel

Para ilustrar su punto, la periodista ha compartido una anécdota personal sobre su tienda de ropa preferida, que tuvo que cerrar por una subida del alquiler. Lo que más lamentó, sin embargo, no fue la pérdida de la ropa, sino la del espejo del probador. "Por eso era mi tienda favorita, no por la ropa, sino porque al mirarte en ese espejo todo te quedaba bien, tú mismo quedabas bien, eras una versión mejorada, sofisticada, imbatible", ha explicado.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Espejo, por Marta San Miguel | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

Un reflejo de la política

San Miguel ha conectado este recuerdo con la actualidad política, especialmente tras escuchar la frase de que "las elecciones de Extremadura son el espejo de España". Esta asociación le ha llevado a preguntarse, en vísperas de Nochebuena, "si a los líderes políticos que juegan con nuestro reflejo les gusta cómo ha quedado el armario, si vale cualquier chaqueta para sentarnos mañana a la mesa".

La conclusión de la periodista es clara: la política y aquel espejo comparten una característica fundamental. "Un espejo se parece a la política porque refleja lo que somos cuando lo miramos, pero ese reflejo está trucado como el espejo de mi tienda de ropa", ha afirmado San Miguel. Una advertencia, ha concluido, que se debe tener en cuenta a la hora de brindar.