Jorge Cadaval, de Los Morancos, denuncia la falta de atención en los trenes afectados por un robo de cable en la línea Madrid-Sevilla

Publicado el 05 may 2025, 07:58 - Actualizado 05 may 2025, 08:43

Al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se han visto afectados este domingo por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo que provocó a última hora del día retrasos y la parada de la circulación de la línea de ferrocarril de alta velocidad que enlaza Madrid y Sevilla.

A primera hora de la mañana, Carlos Herrera ha podido conocer, de primera mano, el testimonio de Jorge Cadaval, integrante de Los Morancos, que iba en uno de los trenes afectados.

"Nosotros teníamos la salida a las 8 de la tarde desde Madrid y hasta las 9 menos 20 no hemos salido de Madrid. A unos 30 minutos de Madrid se ha parado el tren.

Nos han dicho que había otros trenes parados por delante de nosotros porque había habido un robo de cable y nos han dado más información porque creo que tampoco le llegaba al personal del tren que estaba aquí, que no tiene la culpa de todo esto", ha comenzado explicando en 'Herrera en COPE'.

Cadaval ha explicado cómo han vivido la situación los pasajeros que viajaban en el mismo tren: "Hay gente que se lo tomó mejor, gente que se lo toma peor".

Además, ha denunciado la falta de información y la suciedad tras toda la noche: "No te quiero ni contar cómo está el tren, los baños insoportables de que no se puede entrar. Señoras con sus hijos pequeñitos, gente mayor que está también que está aquí en el tren, pero es que no ha habido atención ninguna. La cafetería estaba abierta hasta que la luz se ha ido.

El personal del interior del tren ha intentado estar aquí con nosotros a todo lo que ha podido, pero es que no ha venido a socorrernos. Ya no por nosotros, sino esa mujer que tenía que dar de comer a su hijo, que es un bebé y no había agua caliente".

Por último, Cadaval asegura que cuando su tren ha salido de Madrid, desde Renfe ya sabían lo que estaba ocurriendo: "Yo te puedo decir que hemos salido de Madrid sabiendo que nos íbamos a quedar parados porque cuando salíamos han dicho por la megafonía del tren que había un poquito de problema, pero no nos han dicho el que".