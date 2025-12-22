"Es evidente que el Sanchismo ha entrado en una deriva inexorable de autodestrucción, pero si los que quieren sustituirle son capaces de liarla parda, lo mismo tiene una oportunidad"

La resaca de las elecciones extremeñas ha sido el tema central de análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, donde Rubén Corral y Ángel Expósito han desgranado las consecuencias de unos comicios que, si bien dieron la victoria a María Guardiola (PP) con 29 escaños, la dejan lejos de la mayoría absoluta de 33 diputados. La jornada ha estado marcada también por la dimisión del líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la postura de fuerza de Vox.

Un pulso "un tanto absurdo"

Para Ángel Expósito, el escenario postelectoral conduce a un pulso "un tanto absurdo". Considera que, aunque el sanchismo ha entrado en "una deriva absolutamente inexorable de autodestrucción", la oposición podría darle una oportunidad si no gestiona bien la situación. "Si los que quieren sustituirle son capaces de liarla parda, a lo mejor Sánchez hasta tiene una oportunidad", ha afirmado, recordando momentos de la campaña como la cancelación de la asistencia de Guardiola al último debate electoral, donde "tenía a huevo arrasar".

La gobernabilidad sigue en el aire. Desde Vox, que ha duplicado su presencia pasando de 6 a 11 escaños, su candidato Óscar Fernández ha confirmado que María Guardiola todavía no le ha llamado. Además, ha advertido que si se produce esa llamada para negociar, sus peticiones "van a ser las mismas" que provocaron la repetición electoral hace dos meses, cuando la presidenta extremeña no logró sacar adelante los presupuestos.

Samuel Sánchez El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoya a la candidata a revalidar la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola en un acto en Don Benito

Los líderes, uno a uno

Al valorar la situación de los líderes, Expósito define el resultado de María Guardiola como una victoria agridulce. "Bien, pero esto es como cuando pones expectativas de ganar 5-0 y acabas ganando 1-0 de penalti en el último minuto", ha comentado el analista, añadiendo una reflexión contundente sobre la decisión de repetir elecciones: "Si llegas a ver esto, no convoca".

Una hecatombe, una catástrofe, absolutamente sin paliativos" Ángel Expósito Director de La Linterna

El gran derrotado de la noche ha sido Miguel Ángel Gallardo, cuya situación es descrita por Expósito como "una hecatombe, una catástrofe, absolutamente sin paliativos" y un "ridículo monumental absolutamente anunciado". Expósito lo ha calificado como "Pedro Sánchez en estado puro, más bajito y en extremeño", y ha señalado que su dimisión como secretario general del PSOE extremeño, procesado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, era esperada. Su intervención tras los resultados, según el periodista, "puede pasar a la historia como una de las más esperpénticas".

Sobre el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, Expósito ha sostenido que el candidato es irrelevante: "Da igual. ¿Alguien le pone cara?". A su juicio, es la marca la que pesa, una "marca antisistema" para los "ultra cabreados". El verdadero ganador, según él, es Santiago Abascal, quien "sale muy reforzado" al haber liderado personalmente la campaña y haber logrado un discurso "imbatible" al que, considera, "le han dejado el campo completamente libre".

La estrategia de Moncloa

En el ámbito nacional, la valoración de Alberto Núñez Feijóo es similar a la de Guardiola. Expósito cree que "sería un excelente presidente de gobierno, pero como candidato en una trinchera en una guerra de guerrillas, pues tiene otro carácter". Aunque ha recordado que el PP ganó las elecciones generales y que en Extremadura ha obtenido el doble de escaños que el PSOE, el resultado final "no es suficiente".

Le da exactamente lo mismo, todo, absolutamente todo" Ángel Expósito Director de La Linterna

Finalmente, Expósito ha calificado los retoques en el Gobierno anunciados por Pedro Sánchez como "cosméticos", una simple maniobra de distracción. "En vez de estar hablando diez minutos sobre las elecciones en Extremadura, hablamos siete", ha ejemplificado. Para el director de 'La Linterna', a Sánchez "le da exactamente lo mismo, todo, absolutamente todo, sin límite y sin prejuicio alguno", y su único objetivo es mantenerse en Moncloa el tiempo que le queda de legislatura.

Europa Press En el PSOE empiezan ya a pensar en el partido sin Pedro Sánchez

Este análisis se produce en un contexto en el que el PSOE ha cosechado su peor resultado histórico en Extremadura con solo 18 diputados, en una región donde solo había perdido unas elecciones en democracia. Expósito concluye que Sánchez ha sacrificado a su candidato y al partido en la región por "no reconocer que lo del hermanito fue un desastre", ya que quitar a Gallardo habría sido "reconocer que le enchufó por orden del jefe".