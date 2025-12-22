"Marruecos es el tercer país más beneficiado por los excedentes militares de EEUU y es preocupante para España, ha recibido aviones y 600 vehículos blindados"

El analista internacional Enrique Serbeto ha desvelado en la sección ‘Mapamundi’ del programa ‘La Linterna’ de COPE que Marruecos es ya el tercer país más beneficiado por el programa de excedentes militares de Estados Unidos, un hecho que ha calificado de “preocupante para nosotros”. Este dato sitúa al país vecino en una posición estratégica relevante en cuanto a su capacidad militar, gracias al material que recibe del programa norteamericano.

Un programa con socios clave

El programa estadounidense se basa en ofrecer material militar de ‘segunda mano’ que, aunque retirado del servicio activo, se encuentra en buen estado y es plenamente utilizable. Según ha explicado Serbeto, el principal receptor de estos excedentes es Israel, un dato previsible por su estrecha alianza con Washington. El segundo en la lista es Grecia, cuya posición se explica por “la rivalidad con Turquía” y una buena relación con Estados Unidos que le ha permitido mantener un presupuesto de Defensa que llega a triplicar el de España.

Sin embargo, la verdadera sorpresa de la lista la ocupa el tercer puesto. “El tercero es un poco más preocupante para nosotros, porque el tercero es Marruecos”, ha afirmado el analista. En concreto, el país africano ha recibido material militar significativo que incluye aviones C-130, carros de combate Abrams y, de forma destacada, más de 600 vehículos blindados para transporte de tropas. Este rearme se produce en un contexto donde el oscurantismo respecto al tema de Canarias y Marruecos es "tremendo", según advierten los expertos.

Alamy Stock Photo Un helicóptero CH-47 Chinook de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos vuela durante el African Lion 2025 (AL25) en Tan Tan, Marruecos.

El tablero geoestratégico global

El análisis de Serbeto en el espacio que conduce Rubén Corral también ha puesto el foco en otros movimientos del panorama internacional. Uno de ellos es el creciente interés de China en África, una estrategia consolidada desde hace 30 años. El primer viaje anual del ministro de exteriores chino es siempre a este continente, visitando en esta ocasión Egipto, Túnez, Togo y Costa de Marfil. El factor común, según el experto, es que todos “tienen salida al mar, puertos comerciales y un interés estratégico interesantísimo para los chinos”, lo que pone de relieve la importancia de la región en la geopolítica mundial. La influencia de Marruecos en la zona pone en jaque el futuro de Canarias, con varias amenazas clave en el horizonte.

Finalmente, el experto ha abordado la aparente contradicción en la estrategia militar de las potencias. Mientras Rusia prueba con éxito un avanzado avión de combate Sujoi de quinta generación con capacidad furtiva, otros países como China, la India, Corea del Norte e incluso Vietnam están optando por una solución más pragmática: transformar en drones los viejos cazabombarderos soviéticos. Esta tendencia abre un debate sobre el futuro de la aviación de combate, donde Serbeto se pregunta: “¿Cuál va a ser el futuro de los pilotos humanos?”.

Alamy Stock Photo De adelante hacia atrás, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), la fragata multipropósito FREMM Mohammed VI de la Marina Real Marroquí

La conversión de aviones como los MiG-19 o MiG-21 en drones no tripulados representa un cambio de paradigma, al crear “unos drones muy, muy, muy respetables” a partir de tecnología antigua. Esta reflexión sobre la tecnología militar, junto al dato del rearme marroquí, dibuja un escenario internacional en constante cambio que afecta directamente a los intereses españoles. La influencia de Rabat se extiende por zonas de actividad económica importante, consolidando su posición en la región.