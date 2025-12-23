Ángel León, el chef que descubrió un nuevo cultivo en Cádiz: "Los científicos lloraron cuando lo presenté en Roma, entendieron que nunca habían tenido en cuenta esa especie"

El chef Ángel León ha desvelado en el programa 'Herrera en COPE', en una conversación con Alberto Herrera, uno de los episodios más emocionantes de su carrera: la presentación de su cereal marino ante un comité científico de las Naciones Unidas en Roma. Este proyecto nace como una posible solución a la advertencia de la ONU sobre la falta de suelo cultivable para alimentar a la población mundial en 2050.

Una presentación surrealista en Roma

León ha relatado cómo llegó a las Naciones Unidas en Roma junto a su equipo para presentar la planta. El chef ha confesado, con su "inglés de poca vergüenza" y un "translator gaditano", que el encuentro "acabó de la forma más surreal de mi vida, que fue con científicos llorando emocionados, porque entendían que nunca habían tenido en cuenta esta especie". Aquella reacción fue un punto de inflexión para el proyecto.

El origen del 'arroz' marino

El descubrimiento surgió cuando el biólogo Juan Martín le mostró una fanerógama marina que tenía grano. Tras la incredulidad inicial, el equipo de Aponiente se dio cuenta de su potencial. Ahora, el gran reto es llevarlo a un cultivo extensivo en las marismas de Cádiz. "El año que viene por primera vez ya vamos a hacer la primera siembra oficial", ha anunciado León, en una hectárea que servirá para medir su verdadera rentabilidad, un dato que la ciencia aún no conoce.

Entre sus propiedades, el chef destaca que "estamos ante un cereal que se puede regar con agua de mar, que no necesita fertilizante, que es el primer cereal con ácidos grasos, con omega 3, que no tiene gluten y que se puede sembrar en muchas partes del mundo". Estas características lo convierten en una alternativa revolucionaria para zonas como el cuerno de África, donde la planta ya está presente.

El reto de reconectar con el mar

El proyecto de León también busca dar respuesta a la sobreexplotación pesquera y a la falta de relevo generacional en el sector, un problema que desconecta a la sociedad de la procedencia de sus alimentos. El chef ha criticado la desconexión con la naturaleza, ejemplificándolo con la reacción de los niños de hoy al ver un pescado entero, y ha defendido el valor del trabajo en el mar: "Deberíamos estar obligados a pasar una jornada de pesca, y no habría cuyons de que nadie dijera que el pescado es caro".

Para combatir esa distancia, Ángel León ha restaurado 20 hectáreas de marisma frente a su restaurante para que los clientes y visitantes puedan ver la naturaleza "en estado vivo". Esta filosofía de reconexión es la misma que aplica a su equipo, al que un día dejó sin comer para que miraran el entorno con otros ojos. "Cuando tú tienes hambre y te enfrentas a la naturaleza y miras a la naturaleza con hambre, recibes todo de una información absolutamente diferente", ha concluido.