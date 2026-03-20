El informe independiente europeo concluye que el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril se debió a múltiples fallos
Madrid - Publicado el
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