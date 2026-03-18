Manuel Pinto, analista de mercados: "Para proteger el ahorro es importante que el dinero no se quede parado, si los precios suben al 3% nuestro dinero debería crecer también al 3%"

En un contexto de inflación creciente, el dinero guardado en una cuenta corriente pierde valor día a día. Durante el programa 'Herrera en COPE', el analista de mercados de XTB, Manuel Pinto, ha explicado la importancia de mover el capital para protegerlo. Esta situación, analizada por Jorge Bustos y Pilar Cisneros, preocupa a los ciudadanos que ven cómo su poder adquisitivo se reduce.

El analista ha sido claro en su diagnóstico. Manuel Pinto ha explicado que "cuando hay inflación, el dinero pierde valor con el tiempo. Con el mismo dinero, cada vez podemos comprar menos cosas". Por ello, insiste en que para proteger el ahorro, es fundamental que el dinero no se quede parado y genere rendimientos.

EFE Un barco turco ha logrado pasar por el estrecho de Ormuz

El impacto de la crisis de Oriente Próximo

Este escenario inflacionario se ve agravado por la crisis en Oriente Próximo. Según se ha analizado en el programa, el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques diarios a buques han disparado el precio del barril de petróleo hasta los 105 dólares. Esta situación impacta directamente en el precio de los carburantes, como notan los conductores al llenar el depósito.

El encarecimiento de la energía afecta de lleno a sectores clave como los transportistas, agricultores y pescadores. Para paliar esta situación, los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas se han reunido con los colectivos afectados para trasladarles que habrá ayudas, aunque estos piden que sean inmediatas.

Donación Adujo, presidente del sindicato Asaja en Castilla y León, ha detallado las principales reivindicaciones del sector. Piden que "se garantice la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes, que se frene la especulación por parte de petroleras, ayudas directas para el sector, ayudas en la declaración de la renta" y que se busque "viabilidad al sector cerealista".

La subida de las hipotecas y el coste de vida

Las consecuencias no terminan ahí. Se prevé que la inflación supere el 4% en breve, lo que, según ha apuntado Pilar Cisneros, también provocará una subida de las cuotas hipotecarias. De hecho, el euríbor diario ya se sitúa por encima del 2,5%, encareciendo los préstamos y afectando al ahorro.

Si los precios suben un 3% al año, nuestro dinero debería de crecer al menos a ese ritmo del 3%" Manuel Pinto Analista de mercados

Ante esta situación, el analista de XTB, Manuel Pinto, ofrece una regla clara: "En general, si los precios suben un 3 por 100 al año, nuestro dinero debería de crecer al menos a ese ritmo del 3 por 100 para no perder poder adquisitivo". Sin embargo, esta recomendación choca con la realidad, ya que, como ha señalado Victoria Ballesteros, los españoles son "bastante conservadores con el ahorro" y todavía hay más dinero en cuentas y depósitos que en productos de inversión.

Estrategias para no perder poder adquisitivo

Para quienes no saben cómo actuar, el consejo de los expertos es claro. La estrategia pasa por controlar los gastos, crear un pequeño colchón de seguridad y, a partir de ahí, informarse para invertir. La clave, según Pinto, es pensar en el largo plazo y diversificar las inversiones para no "poner todos los huevos en la misma cesta".