"Genera 600.000 empleos en España y los trabajadores tienen miedo de perder sus puestos laborales por las medidas que amenacen la combustión"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado la delicada situación del sector del automóvil en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo'. A pesar de que las ventas de coches en España registraron una subida del 7,5% en febrero respecto al año anterior, la experta advierte que la cifra es engañosa. En total, solo se matricularon 97.000 unidades nuevas, un impulso que proviene principalmente de los modelos eléctricos e híbridos. La clave, según García de la Granja, está en que se siguen vendiendo muchos más coches de segunda mano que nuevos, con 177.000 unidades de ocasión vendidas en el mismo mes.

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La trampa del mercado de segunda mano

El dato más preocupante que ha señalado la economista es que el mercado de segunda mano está envejecido. Concretamente, "cuatro de cada diez operaciones" corresponden a coches de más de 15 años, lo que evidencia la parálisis que sufre el sector. Esta situación es el reflejo de una profunda indecisión por parte de los consumidores, un problema que frena la renovación del parque automovilístico.

Según ha explicado Pilar García de la Granja, los compradores se enfrentan a un gran dilema: "Seguimos a cuestas con la indefinición". Por un lado, el coche eléctrico europeo es caro y presenta el problema de la falta de electrolineras y la incertidumbre del precio de la luz. Por otro, el coche chino, aunque más económico, se topa con las mismas dificultades para la recarga, generando una parálisis en la decisión de compra.

A esta indefinición se suma un factor determinante: el precio. La experta ha sido contundente al afirmar que los coches nuevos se han encarecido de media un 45% desde el año 2019. Esta subida, provocada por el coste de las materias primas, la tecnología y los impuestos, ha llevado a García de la Granja a sentenciar que "así no hay quien compre un coche nuevo".

Volkswagen agrava la crisis europea

Cuatro de cada diez coches de los que se compraron en febrero tenían más de 15 años de antigüedad" Pilar García de la Granja Experta económica

La consecuencia directa de esta tormenta perfecta es la contracción del sector en Europa para intentar ser competitivo. En este contexto, Pilar García de la Granja ha calificado como "la mala noticia del día" el anuncio de Volkswagen, que planea el despido de 50.000 trabajadores en los próximos años. Este ajuste se suma a un acuerdo previo para reducir 35.000 empleos y ahora se extiende con despidos masivos en Audi y en Porsche también.

El impacto en la industria española

La crisis tiene un impacto directo en España, donde el sector de la automoción es estratégico. Tal como ha recordado Jorge Bustos, esta industria genera más de 600.000 empleos y representa entre el 10% y el 11% del PIB nacional. La preocupación es especialmente notable en comunidades como Castilla y León, un pilar para la industria automovilística del país.

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Pilar García de la Granja ha subrayado la importancia del sector en Castilla y León, donde supone el 15% del PIB regional y crea alrededor de 35.000 empleos directos. La comunidad es líder en producción de vehículos gracias a la fuerte presencia de fabricantes como Renault. Sin embargo, la inestabilidad laboral ya tiene consecuencias sociales, como se notó en las recientes elecciones en Palencia. "Los trabajadores tienen miedo de perder sus trabajos por políticas que amenacen a la combustión", ha concluido la experta.