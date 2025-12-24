"El cordero lechal menos mal que me lo como mañana en Valladolid y lo paga mi suegra; porque si lo tengo que pagar yo la cosa se me habría complicado un poco"

En la antesala de la cena de Nochebuena, los mercados de toda España viven sus horas de mayor afluencia. Desde el programa 'Herrera en COPE', la periodista Sofía Buera ha conectado con Victoria Ballesteros, quien se ha desplazado a un mercado del barrio de Aluche, en Madrid, para tomar el pulso a las compras de última hora. La primera cifra que destaca es el encarecimiento de la cesta de la compra, que costará de media un 5% más que el año pasado.

Los productos estrella de la Navidad

Según ha podido comprobar Ballesteros, entre los productos más demandados se encuentran los clásicos de estas fechas. El jamón ibérico sigue siendo el rey, con precios que oscilan desde los 30 euros hasta más de 100 euros el kilo. En las pescaderías, triunfan los langostinos, el pulpo y la lubina, mientras que en las carnicerías el cordero lechal y el solomillo son las opciones preferidas por los consumidores.

Alamy Stock Photo Maestro loncheador cortando jamón ibérico. Corta las lonchas con pinzas.

A pesar de la subida generalizada, muchos comerciantes defienden que hay alternativas para todos los presupuestos. Es el caso de Araceli, dueña de 'Felgo', una tienda de productos gallegos en el mercado de Aluche, que insiste en que su oferta no es elitista. "Riquísimo sí, pero gourmet, no, para todos los públicos. No queremos ser una tienda elitista, queremos que venga todo el mundo", ha afirmado en 'Herrera en COPE'. En su tienda, los quesos, los dulces tradicionales y unas obleas de pan seco llamadas 'marineras' son algunos de los productos más vendidos.

EL MENÚ 'gourmet' que te propone victoria ballesteros para estas fiestas

Para quienes no miran el bolsillo, la periodista Victoria Ballesteros ha configurado un menú 'gourmet'. Este incluiría percebes a 120 euros el kilo (30 euros el cuarto), gamba de Huelva a 60 o 70 euros el kilo y pulpo por encima de los 40 euros. Como plato principal de carne, se podría optar por un solomillo de ternera, que también supera los 40 euros el kilo.

En el otro extremo, se encuentra la propuesta de Paqui, una de las clientas del mercado, quien demuestra que es posible crear un menú delicioso y equilibrado. Su elección combina un producto de precio más elevado como el solomillo de ternera con opciones más económicas como la "lombarda rehogadita con jamoncito y pasas", además de langostinos y fiambre. Una combinación con la que se ha mostrado "tan feliz" para disfrutar en familia.

Pero más allá de los productos que llenan la cesta, la verdadera esencia de la Navidad se encuentra en las recetas que se cocinan en cada casa. El mismo programa, 'Herrera en COPE', abría sus micrófonos en la sección 'La Hora de los Fósforos' para descubrir los platos más singulares de estas fechas, demostrando que la tradición culinaria española es tan rica como variada.

Una de las llamadas más sorprendentes fue la de Miguel, un oyente de Alicante, que compartió la receta de su suegra, originaria de Vergel: una sopa de flan como primer plato. Según relató, su incredulidad inicial fue mayúscula al pensar que se trataba de un postre. Sin embargo, el plato consiste en un caldo de puchero al que se añade un flan salado, elaborado con especias en lugar de azúcar, una receta tradicional que parece ser típica del norte de la provincia de Alicante.

El viaje por los sabores navideños continuó con otras aportaciones singulares. Desde Sevilla, Alejandro explicó cómo su mujer, de origen cubano, ha incorporado a la cena familiar elaboraciones como el boniato con mojo, la yuca hervida o el congrí, un arroz con frijoles negros. Por su parte, Rosa, desde la Alpujarra granadina, evocó con nostalgia el aroma del potaje de castañas, un postre a base de castañas secas, boniato, canela y azúcar que su madre sigue preparando y que para ella representa el verdadero olor de la Navidad. Escucha aquí todos los testimonios.