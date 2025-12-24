El gran hito que ha conseguido un mítico villancico esta Navidad tumbando el reinado de Mariah Carey: "Es un fenómeno extraordinario"

Todo llega en esta vida y, en la música navideña, ha ocurrido un hecho insólito. Tal y como han desvelado Pilar Cisneros y Jorge Bustos en 'Herrera en COPE' este 24 de diciembre, el mítico villancico 'Last Christmas' de Wham! ha desbancado a Mariah Carey del número 1 del Billboard. Un logro extraordinario para una canción que lleva más de 40 años colándose cada Navidad en el top ten de las listas de éxitos de todo el mundo.

Un fenómeno extraordinario

Se trata de un "fenómeno extraordinario", como lo calificaba Jorge Bustos, quien destacaba cómo estos rituales musicales se cumplen todos los años. "La gente es fiel a la tradición", apuntaba, celebrando que los villancicos vuelvan a ser "lo más consumido" de forma "sistemática" en estas fechas.

Y es que la canción de Wham!, creada en los años 80, parece tener algo especial que "destila todo lo bueno que trae consigo también la Navidad", según Cisneros. Este éxito se enmarca en la tradición anglosajona, que tanto gusta a los locutores, donde los grandes artistas graban sus propias canciones navideñas, dejando piezas excepcionales.

Siguiendo esta costumbre, en el programa se han recordado otros villancicos con un toque más rockero. Uno de los pioneros fue Elvis Presley, quien fue de los primeros en sacar un álbum completo de canciones de Navidad con temas tan animados como "Santa, Bring My Baby Back (To Me)".

Más recientemente, la incombustible Cher, a sus 79 años, ha lanzado su propio álbum navideño en 2023, versionando clásicos como 'Run Rudolph Run'. Su enérgica interpretación en el programa 'Saturday Night Live' ha dejado claro que la edad es solo un número.

Incluso los Ramones aportaron su visión con "Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)". Tal y como se ha recordado en antena, la canción "expresa el deseo de pasar una Navidad en paz, sin discusiones ni peleas, especialmente con la persona amada".

No podía faltar en el repaso Míster B.B. King para completar una selección musical perfecta para el día de Nochebuena.

EL DISCO CONMEMORATIVO CON 18 VILLANCICOS INÉDITOS QUE LLEGA A 60 PAÍSES

Pero la creación de música navideña no se limita a las grandes estrellas anglosajonas. Este año ha surgido una iniciativa que viaja por todo el mundo, desde España hasta Venezuela, bajo el nombre de Luz en la noche, Christmas Songs from around the world. Este proyecto ha reunido a músicos de diversos países para dar vida a 18 temas navideños completamente inéditos, demostrando que el espíritu de la Navidad resuena en todos los rincones.

La chispa de esta colaboración global, según relataron dos de sus artífices, el español Rafael Andreo y el venezolano Francisco Sánchez, surgió tras la experiencia de un concierto virtual durante la pandemia. Aquel evento dejó una huella tan profunda que impulsó el deseo de crear algo nuevo. Andreo destaca que muchos de los participantes no son profesionales, pero compartían un gran anhelo por componer y participar en una iniciativa así.

Belén creativo

Uno de los que recibió la llamada fue Francisco Sánchez, músico venezolano afincado en España. Aunque la propuesta de componer una canción de Navidad le llegó en pleno mayo, no dudó en sumarse. Para él, la inspiración llegó como un regalo en una sola noche. Su historia es un ejemplo del entusiasmo que ha movido este proyecto, que conecta talentos de países como Portugal, Chile, Italia, Estados Unidos o Brasil.

El proyecto también abre el debate sobre la terminología. Andreo explicó la diferencia entre 'villancico', de carácter más popular y tradicional en España, y 'canción de Navidad', un concepto más amplio. En este sentido, Sánchez aportó la visión de su país, destacando la espectacular riqueza musical de Venezuela en estas fechas con géneros como las 'gaitas' o los 'aguinaldos', que enriquecen aún más el mapa sonoro navideño.