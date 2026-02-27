El cansancio crónico se ha convertido en una epidemia moderna. Una sensación de agotamiento constante que, lejos de ser un hecho puntual, se ha instalado en la sociedad. Sobre este fenómeno ha profundizado la periodista Ana Morales en su libro 'Estado Civil: Cansada', durante una entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo' en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE. Morales analiza un malestar generalizado que va más allá del cansancio físico, adentrándose en las complejas capas del agotamiento mental y existencial que muchos se preguntan por qué se sienten siempre cansados.

La trampa de la hiperconexión

Para Morales, una de las principales causas de este agotamiento generalizado reside en la era digital. "Vivimos en un mundo tan hiperacelerado, hiperestimulado, hiperconectado, que cuando intentas dormir, y aunque tengas el propósito de dormir más, a veces es realmente difícil", ha explicado. Esta presión por estar siempre disponibles y la cultura de la inmediatez han desdibujado las fronteras entre lo personal y lo profesional, y también entre lo prioritario y lo secundario.

La periodista ha señalado que esta situación nos conduce a un estado de alarma continuo. "El problema es que ahora mismo ya no diferenciamos lo urgente o lo importante. Todo es para hoy, y claro, eso también nos lleva a vivir en alerta, como si nos persiguiera un león", afirma. Esta búsqueda de respuestas inmediatas dificulta el descanso, porque "al final la desconexión es un reto y cada vez lo tenemos más difícil", explica, lo que deriva en una falta de energía generalizada.

El cansancio femenino y la carga mental

Aunque el agotamiento es un mal social, Morales subraya que el cansancio femenino "es bastante particular". A los factores comunes se suman condicionantes biológicos y hormonales, pero el factor diferencial clave es la carga mental invisible. "En esa carga mental hay todavía cierta desigualdad, seguimos soportando más nosotras, y eso es agotador", ha afirmado la autora, describiéndolo como una labor de gestión constante "como una productora de cine para que todo salga".

Claves para aprender a descansar

Uno de los grandes problemas, según la entrevista, es que hemos normalizado el agotamiento como sinónimo de éxito. "Efectivamente, parece que cuando dices 'estoy hasta arriba', es casi como una especie de medalla", ha comentado Morales. La cultura de la productividad nos ha llevado a un bucle donde el valor personal parece estar ligado a la cantidad de tareas realizadas, olvidando la importancia del bienestar.

Frente a esto, la autora propone "aprender a descansar", un concepto que va más allá de las horas de sueño. Se trata de integrar "pequeños momentos de pausa" durante el día, como tomarse un café con calma, y desacostumbrarse de la multitarea, ya que, según los psicólogos con los que ha hablado, "el cerebro realmente no está diseñado para la multitarea". También ha recomendado soluciones prácticas como apartar el móvil, subir escaleras o delegar responsabilidades, empezando por "cosas pequeñitas".

Es fundamental, concluye, prestar atención a las señales del organismo antes de llegar al límite. La irritabilidad o la irascibilidad son indicativos de un cansancio extremo que hay que reconducir. Se trata de parar antes de que el cuerpo "nos pare" con una enfermedad, un aviso que hacen los médicos cuando la fatiga puede ser síntoma de una depresión.