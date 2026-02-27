Álex Torio, profesor de Matemáticas retirado: "Me he encontrado a alumnos que llegan a Bachillerato sin saberse las tablas de multiplicar"

Álex Torio, un profesor de Matemáticas de Barcelona con 27 años de experiencia, decidió hace tan solo unos meses dar un giro radical a su vida. Cansado y decepcionado con el sistema educativo de ahora, ha solicitado un año de excedencia y ha cambiado las aulas por la cocina de un restaurante.

La razón, según ha explicado en 'La Tarde', no es la dureza de la docencia, sino su desencanto con el bajo nivel académico de los alumnos, encontrándose a jóvenes de 18 años que llegan a Bachillerato "sin saberse las tablas de multiplicar".

Una acción de protesta

Torio, que ahora compagina los turnos en el restaurante, enmarca su decisión como una "acción de protesta" ante una situación que considera insostenible. En una reflexión publicada en el diario ARA, detalla cómo ha observado un descenso progresivo del nivel y una creciente presión sobre ellos, los docentes. "Cuando suspendías a un alumno, el que estaba mal mirado era el profesor", afirmaba.

Esta mentalidad, explica, ha provocado que se sienta presionado a bajar la dificultad del examen.

Suspender es que algo has hecho mal como profesor. Se ha instalado esta manera de pensarlo de una manera como tácita" Álex Torio Profesor de Matemáticas con 27 años de experiencia

El profesor aseguraba que muchos de sus compañeros comparten también sus ideas, aunque pocos se atreven a dar el paso por sus compromisos personales. "Todo el mundo está cogido por el sistema. El mundo tiene hipoteca, un coche, una familia", lamentaba.

EFE Jóvenes realizando un examen

Para Torio, se está criando a una "generación de cristal" de jóvenes "sobreprotegidos" y "engañados" que descubren la exigencia real al intentar acceder a estudios superiores. "Estamos construyendo una sociedad que nadie puede saber a dónde nos va a llevar, pero es muy peligroso", advertía sobre las consecuencias a largo plazo de este modelo.

Estamos construyendo una sociedad que nadie puede saber a dónde nos va a llevar, pero es muy peligroso" Álex Torio Profesor de Matemáticas con 27 años de experiencia

El pedagogismo a debate

El analista Julio Llorente coincidía con el diagnóstico y apuntaba a una ideología, el "pedagogismo" que, según él, "se basa en la idea errónea de que el alumno puede aprender por sí mismo", algo que degrada la figura del profesor "a un mero acompañante". En su opinión, "el resultado es un sistema educativo que, lejos de fomentar la excelencia, premia la mediocridad y que, lejos de promover la sabiduría, se acomoda en la ignorancia".

Una visión que es corroborada por Fernando Bonete, profesor universitario, quien confirma que los estudiantes llegan a la universidad con grandes lagunas. Bonete señalaba que "apenas articulan las frases" o que "cometen faltas de ortografía recurrentes", además de costarles mucho "justificar por qué piensan lo que piensan".

Este fenómeno, apuntaba, es generalizado y se agrava por los constantes cambios de leyes que hay, con "una por cada gobierno".

Un problema estructural y sin debate

Álex Torio también criticaba algunos cambios concretos como es la simplificación del sistema para calificar en Cataluña, que ha pasado de notas con decimales a solo cuatro niveles hasta cuarto de la ESO.

EFE Apuntes

Finalmente, el profesor sugería que esta tendencia podría ser parte de una estrategia más amplia y de ámbito occidental, influida por organismos como la OCDE, para evitar la "sobrecalificación" de la población. Concluía lamentando la falta de oposición política a esta deriva educativa.