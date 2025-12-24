Celia (22) aparca su Nochebuena para repartir cenas a los 'sin techo': "Ayudar a quien no tiene la fortuna de tener una familia me llena más que un iPhone 15"

La Nochebuena se ha convertido en una jornada de solidaridad para cientos de voluntarios en Madrid. Desde la explanada de la catedral de la Almudena, y en una iniciativa en colaboración con Cáritas Universitaria, se preparan para repartir 500 cenas calientes a personas sin hogar.

Entre ellos se encuentra Celia, una joven de 22 años que, junto a su familia, vivirá su primera experiencia como voluntaria en una noche tan señalada. Su testimonio, recogido en el programa 'Herrera en COPE', refleja el sentir de las más de mil personas que participarán en el proyecto.

El impulso de ayudar a los demás

Para Celia, que ha confesado sentirse "muy emocionada", la experiencia va más allá de un simple acto de caridad. Se trata, según ha relatado, de algo "muy gratificante". Su principal motivación es "poder poner tu granito de arena para que una persona se pueda sentir bien y sentirse escuchada, y que le importas, ¿no? Que haya alguien que, por lo menos, aunque sea una noche, una tarde, pues que se sienta querido".

La joven ha tomado esta decisión consciente de que a su edad lo habitual es tener otros planes, pero para ella la recompensa es mayor. "Al final, pues porque yo tengo la suerte, igual que mucha gente, pues, de que tienes una familia", ha explicado. Por eso, poder ayudar a quien no tiene esa fortuna "es que te llena, me llena más, la verdad que el iPhone 15, 16". Además, ha conseguido involucrar a toda su familia en lo que describe como un "plan familiar" divertido.

Doce años de cenas en Nochebuena

La iniciativa está impulsada por el hostelero Jorge García Trilla, quien lleva ya doce años organizando este reparto. La idea surgió, según ha contado, "un día como hoy, muy frío en Madrid", al ver a jóvenes de Cáritas Universitaria repartiendo café a personas en la calle. Desde entonces, decidió que la Nochebuena era "el día mejor" para organizar un proyecto que ofreciera una cena digna a quienes más lo necesitan.

COPE Pilar Cisneros entrevista a Jorge García, hostelero que reparte cenas en Nochebuena

El esfuerzo logístico es enorme. Cada una de las 500 cajas contiene un menú completo con caldo, macarrones, tortilla, pan, bebida y postres como turrón o polvorones, además de una manta. Para asegurar que la comida llegue caliente, utilizan armarios especiales y termos. "Conseguimos que de cada año haya más productos no perecederos para que no sea la cena solo, sino simplemente para una semana tener infinidad de productos", ha detallado el organizador.

A partir de las cinco de la tarde, más de 1000 voluntarios saldrán desde la Almudena para "inundar Madrid de cariño, de amor, y sobre todo, una cena digna", en palabras de García Trilla. El organizador ha agradecido la labor de los voluntarios y ha tenido unas palabras para Celia, asegurando que esta "no va a ser una noche más de su vida de 22 años, va a ser una noche especial". Porque, más allá del frío, el objetivo es darles "mucho calor de cariño y amor".