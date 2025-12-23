Miguel: "No puede ser. Mi suegra hace por Navidad un puchero de flan, es de primer plato y nunca la había probado. Es salado. Lleva orégano y especias"

El programa Herrera en COPE ha abierto sus micrófonos en la sección 'La Hora de los Fósforos' para descubrir las recetas más originales de la Navidad en España. Entre las llamadas de los oyentes, conocidas como 'fósforos', ha destacado la de Miguel, un alicantino que ha compartido el plato estrella de su suegra: una sopa de flan que se sirve como primer plato.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de flan

Miguel ha relatado su sorpresa la primera vez que pasó la Navidad con la familia de su pareja, originaria de Vergel, un pueblo de Alicante. "Me dice mi pareja, mi madre hace una sopa de flan. Digo, ¿cómo?", ha explicado en antena, reconociendo su incredulidad inicial al pensar que se trataba de un postre y no de un plato principal.

El plato consiste en un caldo de puchero al que se le añade un flan salado, elaborado con especias en lugar de azúcar. Aunque para él fue una novedad absoluta, ha señalado que parece ser una receta tradicional "de la zona del norte de la provincia de Alicante". El propio presentador, Alberto Herrera, ha confirmado que existen recetas similares en internet.

De Cuba a la Alpujarra: un viaje por los sabores navideños

La sección también ha contado con el testimonio de otros oyentes. Alejandro, desde Sevilla, ha contado cómo su mujer, de origen cubano, ha enriquecido la cena familiar con platos como el boniato con mojo, la yuca hervida y el congrí, una mezcla de arroz con frijoles negros que acompaña a los platos más tradicionales.

Desde la Alpujarra granadina, Rosa ha recordado el aroma inconfundible del potaje de castañas que su madre sigue preparando en Nochebuena. Se trata de un postre, no de un plato de legumbres, que incluye castañas secas, boniato, canela y azúcar. "Para mí la navidad es el olor al potaje de castañas", ha confesado.

Innovaciones y clásicos familiares

Por su parte, Julián ha presumido de las creaciones de su padre, un cocinero jubilado, que sorprende a la familia con un solomillo al chocolate, basado en una receta del siglo XVII, y un plato de invención propia llamado 'ajili mojilli', que consiste en un rollo de lomo relleno de espinacas con una salsa picante.

Finalmente, Aurelia ha detallado su receta de solomillo relleno de guindas en almíbar, mientras que Margarita ha aportado un clásico caldito con hierbabuena y un pollo relleno con champán y leche. Historias que, como han concluido en el programa, demuestran cómo un sabor o un olor pueden marcar una época y evocar las emociones más profundas.

Estas aportaciones de la audiencia se suman a las propuestas de los propios colaboradores de la casa, como es el caso de la influencer gastronómica Paula Monreal, más conocida en redes como Paufeel. Hace un tiempo, en el programa 'Fin de Semana' de COPE, Monreal compartió con los oyentes una receta pensada para facilitar la vida en la cocina durante las fiestas.

Se trataba de unos espárragos gratinados, un entrante sencillo y rápido que se prepara con solo cinco ingredientes. Un plato que la propia colaboradora describió como "la típica receta que te va a quitar poquito tiempo y para disfrutar de lo que es la Navidad". Una solución ideal para triunfar como anfitrión sin complicaciones en las cenas y comidas navideñas.