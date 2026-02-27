La confesión de Misa sobre su regreso a la selección española: "Era algo que no esperaba, pero sí tenía la esperanza de volver con el cambio de Montse Tomé por Sonia Bermúdez"

La selección española absoluta femenina de fútbol se concentró este miércoles en Las Rozas para empezar a preparar la clasificación hacia el Mundial de Brasil 2027. Un camino por el que España se cruzará con Islandia, Inglaterra y Ucrania a partir del próximo 3 de marzo.

AÑO Y MEDIO SIN ESTAR CONVOCADA

Las de Sonia Bermúdez iniciarán la defensa del título en Castalia frente al combinado islandés este martes y contra Ucrania en Turquía el sábado 7. Y en la convocatoria, que Sonia Bermúdez anunció el pasado día 20, se encuentra Misa Rodríguez, que ha repasado en El Partidazo de COPE cómo ha vivido los últimos años, desde que Jorge Vilda la sentó en el banquillo durante el Mundial 2023 hasta su futuro con el Real Madrid.

La guardameta canaria ha respondido sin temor todas las preguntas que le han planteado Juanma Castaño y Andrea Peláez e incluso ha confesado que no esperaba regresar a la selección española tras un año y medio sin ser convocada.

La última vez que Misa defendió la portería de la selección fue durante los Juegos Olímpicos de París; más concretamente el 31 de julio de 2024, cuando disputó 16 minutos frente a Brasil por unas molestias de Cata Coll.

LA CONFESIÓN DE MISA

"Sinceramente, no esperaba nada y no lo pensaba", confesaba a Juanma Castaño. Y agregaba seguidamente: "Tenía esa esperanza de volver porque lo estaba haciendo bien y con el cambio de entrenadora, con Sonia Bermúdez ahora, pues he venido en la tercera convocatoria. Estaba tranquila conmigo misma".

Instagram: marisabel_rguez Misa Rodríguez durante el España - Brasil de los JJOO.

La futbolista fue más allá y dijo: "El hecho de no venir convocada con España ha sido difícil en estos años y también las muchas mentiras que han salido hacia mi persona".

Para finalizar, Misa respondió sinceramente al ser preguntada si tenía esperanzas de volver si Montse Tomé seguía en el banquillo de España. "Pff… digamos que con Sonia pensaba que sí, que obviamente, la oportunidad de estar iba a volver".