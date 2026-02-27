Jorge Bustos: "Dos escritores famosos leyeron su propia muerte; uno fue Mark Twain y el segundo, Ernest Hemingway, la ojeó mientras bebía champán"

La Premio Cervantes y gran dama de las letras mexicanas, Elena Poniatowska, ha tenido que salir a desmentir con humor el bulo sobre su propia muerte que circuló recientemente en redes sociales. A sus 93 años, la escritora ha zanjado la cuestión con una declaración llena de vitalidad: "aunque tengo 93 años, y soy una mujer mayor, estoy muy bien y no me he vuelto, no me he vuelto".

Este curioso episodio, según ha recordado el escritor Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', no es único en la historia de la literatura. Quizás el caso más célebre fue el de Mark Twain, cuando en 1897 el New York Journal publicó por error su obituario, confundiéndolo con un primo enfermo. La respuesta del autor estadounidense se convirtió en uno de los desmentidos más elegantes del periodismo a través de un telegrama que rezaba: "los rumores sobre mi muerte son francamente exagerados".

Los rumores sobre mi muerte son francamente exagerados" Mark Twain Escritor

Otro gigante de las letras, Ernest Hemingway, también leyó la noticia de su fallecimiento. Ocurrió en 1954, tras sufrir un grave accidente de avioneta en Uganda que, sin embargo, no fue letal. El escritor pasó los días siguientes recuperándose en la cama, bebiendo champán y leyendo las necrológicas que los periódicos le dedicaban, deshaciéndose en elogios.

Escúchalo en Podcast ELENA PONIATOWSKA | LA BIBLIOTECA DE BUSTOS La biblioteca de Bustos Escuchar

Frases más cortas, ¿lectores más simples?

A raíz de estas anécdotas literarias, Jorge Bustos ha reflexionado en el programa, junto a Alberto Herrera, sobre lo que considera un "síntoma preocupante de deterioro cognitivo" en la sociedad actual: la simplificación del lenguaje. El debate ha surgido a raíz de un estudio que constata cómo las frases en los libros más vendidos se han acortado un 30% desde 1930, pasando de una media de más de 20 palabras a unas 13 o 14.

Para Bustos, esta tendencia, similar a la de los guionistas de Netflix que repiten tramas para un espectador distraído, es alarmante. El escritor ha afirmado con rotundidad que "la subordinada está en peligro de extinción" y ha defendido la capacidad de procesar una sintaxis compleja como una herramienta intelectual fundamental para la vida.

Esta habilidad, según el periodista, "te ayuda a que no te engañen por la vida". Como vara de medir, ha puesto un ejemplo claro de la literatura española: "Si entiendes una frase de Pérez Galdós significa que tienes una capacidad léxica y cognitiva muy alta". Una complejidad que, lejos de ser un obstáculo, enriquece.

Herrera en COPE Jorge Bustos

Un clásico 'salvaje' como antídoto

Como antídoto a esta simplificación, Bustos ha recomendado la lectura de 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë, una obra que ha calificado de "dura" y "salvaje". Ha advertido que quienes se acerquen a ella esperando una historia romántica cursi no la encontrarán, sino "algo mucho mejor, mucho más profundo, una exploración psicológica de los recovecos más oscuros y apasionados del alma humana".

La reflexión de Jorge Bustos pone el foco en la calidad de la lectura más allá de la cantidad. La simplificación del lenguaje, presente también en los discursos políticos, podría estar mermando una "musculatura cognitiva" que, según ha concluido, se entrena con lecturas complejas como las que permiten entender la inmensa riqueza de los 'Episodios Nacionales' de Galdós.