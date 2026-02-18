¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La banca digital nos facilita muchas de las acciones del día a día: hacer transferencias, consultar nuestras cuentas o hacer Bizum con tan solo un clic, cuando y desde donde queramos.

Y en España, usamos la banca digital más que otros países europeos.

En 2025, el 77% de los españoles usamos habitualmente la banca digital. El porcentaje crece y en todas las edades porque 6 de cada 10 mayores de 65 años usan habitualmente la banca digital que se consolida como el canal mayoritario y cada vez más

Y recuerda: el sector bancario, contigo.