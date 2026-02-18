COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

La banca digital nos facilita muchas de las acciones del día a día: hacer transferencias, consultar nuestras cuentas o hacer Bizum

Y recuerda: el sector bancario, contigo

Imagen recurso del sector bancario
00:00
Descargar

El sector bancario del miércoles 18 de febrero

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:36 min escucha

Descargar

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La banca digital nos facilita muchas de las acciones del día a día: hacer transferencias, consultar nuestras cuentas o hacer Bizum con tan solo un clic, cuando y desde donde queramos. 

Y en España, usamos la banca digital más que otros países europeos.

En 2025, el 77% de los españoles usamos habitualmente la banca digital. El porcentaje crece y en todas las edades porque 6 de cada 10 mayores de 65 años usan habitualmente la banca digital que se consolida como el canal mayoritario y cada vez más

 Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 17 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking