La banca digital nos facilita muchas de las acciones del día a día: hacer transferencias, consultar nuestras cuentas o hacer Bizum
Y recuerda: el sector bancario, contigo
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
La banca digital nos facilita muchas de las acciones del día a día: hacer transferencias, consultar nuestras cuentas o hacer Bizum con tan solo un clic, cuando y desde donde queramos.
Y en España, usamos la banca digital más que otros países europeos.
En 2025, el 77% de los españoles usamos habitualmente la banca digital. El porcentaje crece y en todas las edades porque 6 de cada 10 mayores de 65 años usan habitualmente la banca digital que se consolida como el canal mayoritario y cada vez más
