Ana Delgado, responsable de Turismo de Huelva: "Aquí podemos estar en un entorno propio del planeta Marte y en poco más de una hora en Punta Umbría, divisando una puesta de sol impresionante"

La responsable de Turismo de la Diputación de Huelva y presidenta de la Agencia 'Destino Huelva', Ana Delgado, ha presentado en 'Herrera en COPE' las claves que convierten a la provincia onubense en un destino cada vez más demandado. La principal ventaja competitiva, según Delgado, reside en su apuesta por la naturaleza y la sostenibilidad, un valor diferencial que responde a las nuevas exigencias de los viajeros. "Somos un territorio con prácticamente un tercio de su territorio protegido", ha señalado, lo que permite ofrecer experiencias únicas a visitantes que buscan autenticidad.

Una tierra de contrastes únicos

Ana Delgado, presidenta de la agencia 'Destino Huelva', ha destacado la increíble diversidad del paisaje onubense. "Huelva sin duda es una tierra muy diversa, una tierra auténtica, pero sobre todo una tierra que se caracteriza por sus contrastes", ha afirmado. Esta variedad permite pasar en poco más de una hora "de un entorno propio del planeta Marte, como puede ser la cuenca minera con ese río Tinto rojo", a "divisar una puesta de sol impresionante" en la costa o visitar parajes como Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa.

Con más de 120 kilómetros de playa, Huelva ofrece un litoral extenso con playas familiares y enclaves situados en parajes naturales. A diferencia de otros destinos, no es un lugar masificado, lo que permite disfrutar del entorno con tranquilidad incluso en agosto. Además, el característico viento de poniente que refresca las tardes se presenta como un gran aliciente para combatir el calor estival.

Gastronomía y cultura todo el año

Uno de los objetivos clave para Destino Huelva es la desestacionalización del turismo. Para ello, la provincia presume de una oferta que va mucho más allá del turismo azul. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche se puede visitar durante todos los meses, y comarcas como el Andévalo son ricas en historia y tradiciones. Recientemente, las Cruces de Mayo de La Palma del Condado y la Romería de la Bella en Lepe han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, sumándose a eventos de fama mundial como la Romería del Rocío.

EFE Varias personas visitan a la Virgen del Rocío antes de que salga a recorrer las calles de la aldea, imagen de archivo

La gastronomía onubense es otro de sus pilares, hasta el punto de ser considerada la "despensa de Europa". Productos como la gamba blanca, el jamón de Jabugo, los fresones o los vinos del Condado son reconocidos por su calidad. Esta riqueza se ha transformado también en un producto turístico, con experiencias como la Ruta del Jabugo, que invita a conocer todo el proceso de elaboración del jamón en las dehesas de la sierra.

Un destino para vivir y para el deporte

Huelva no solo atrae a turistas, sino también a nuevos residentes. A raíz de la pandemia, la provincia ha experimentado un aumento de población gracias a la digitalización y el teletrabajo. "Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, y si es en Huelva con esta luz, con este clima y con nuestra gente hospitalaria que te hace sentir como en casa, eso es fundamental", ha explicado Delgado.

El turismo activo y deportivo es otro segmento en auge. La provincia ha demostrado su "capacidad organizativa" con eventos de primer nivel, como el reciente homenaje a la campeona de bádminton Carolina Marín. La oferta se complementa con senderos en la sierra, deportes náuticos en el Atlántico y carriles para bicicleta, todo ello unido a una planta hotelera de alta calidad, que es uno de los aspectos mejor valorados por los visitantes.