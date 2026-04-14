David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "El viajero hoy en día busca un destino auténtico y sostenible"

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha aprovechado su intervención en el programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, emitido desde el emblemático Muelle de las Carabelas, para alzar la voz sobre la acuciante falta de infraestructuras que sufre la provincia. Toscano ha calificado la situación como "grave" y ha señalado el reciente accidente ferroviario de Adamuz como un trágico "punto de inflexión" que ha conmocionado a toda la sociedad onubense.

Para el presidente provincial, el siniestro ha cambiado la naturaleza de sus reivindicaciones. "Ya no solo reivindicamos igualdad, no solo reivindicamos futuro, sino que reivindicamos seguridad", ha afirmado Toscano. Este nuevo enfoque se defenderá con "mucha más firmeza y contundencia" desde la comisión de infraestructuras de la Diputación de Huelva, que aglutina a partidos políticos, asociaciones y sindicatos para reclamar "lo que Huelva necesita y merece".

Toscano ha detallado que las carencias no se limitan a los ferrocarriles, que considera "poco fiables", sino que abarcan también infraestructuras hidráulicas y necesidades eléctricas, cruciales ante proyectos como el futuro valle del Hidrógeno Verde. Aunque ha insistido en que no piden "más que los demás", sí exigen estar "a la misma altura" para garantizar el desarrollo y la seguridad de los 500.000 habitantes de la provincia.

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, en 'Herrera en COPE'

Sobre la alta velocidad, el presidente se ha mostrado cauto. Pese a que el proyecto de la unión Sevilla-Huelva-Faro está sobre la mesa, ha lamentado que aún "son muchos los años que nos quedan" para que el AVE llegue a Huelva. Por ello, ha priorizado la necesidad de conseguir a corto plazo "una conexión que sea rápida, que sea segura y que nos conecte con Sevilla", afirmando que "el AVE llegará, y lo queremos, pero vamos a empezar también con lo básico".

Huelva, un destino auténtico

El encuentro ha servido también para presentar la feria de turismo provincial, organizada después de que Huelva renunciara a asistir a FITUR en señal de duelo por el accidente. Toscano ha defendido un modelo turístico basado en la autenticidad y la sostenibilidad, ya que, en sus palabras, "el viajero hoy día lo que va buscando es un destino auténtico, un destino sostenible".

El viajero hoy en día busca un destino auténtico ysostenible" David Toscano Presidente de la Diputación de Huelva

David Toscano ha presumido de una provincia que "lo tiene todo", con una extensión similar a la del País Vasco que abarca desde 120 kilómetros de playas hasta una sierra verde, pasando por la cuenca minera y el Condado. Ha destacado experiencias únicas que solo se pueden vivir en Huelva, como El Rocío, la Saca de las Yeguas o la Gruta de las Maravillas, a la que ha descrito como un lugar sin igual en el mundo.

Un tercio del territorio onubense está protegido, con espacios como Doñana o las Marismas del Odiel, parada obligatoria de aves migratorias. A esta riqueza natural se suma una potencia gastronómica que la convierte en "una de las grandes despensas de Europa", con productos insignia como el jamón de Jabugo o el pescado y marisco de su costa.

Cultura, historia y proyección

En el plano histórico, Toscano ha reivindicado el papel de La Rábida como "el lugar donde todo empezó", un hito que cambió la historia y para el que se seguirá trabajando con el objetivo de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. La provincia, además, ha reforzado su proyección internacional con eventos como la conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra o la celebración de una cumbre hispano-lusa.

Finalmente, ha subrayado los lazos con Portugal, describiendo la frontera como "un vínculo indisoluble" que se materializa en la eurociudad Ayamonte-Vila Real de Santo António-Castro Marim y en un creciente turismo portugués. Como anécdota, ha recordado que Huelva y Cádiz son las dos únicas provincias limítrofes de España que no están unidas directamente por carretera.